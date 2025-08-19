ua en ru
"Коаліція рішучих" відправляє своїх планувальників у США для роботи над гарантіями

Брюссель, Вівторок 19 серпня 2025 17:42
"Коаліція рішучих" відправляє своїх планувальників у США для роботи над гарантіями Фото: "коаліція рішучих" відправляє своїх планувальників у США (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

"Коаліція рішучих" направить військових планувальників до США. Вони мають узгодити гарантії безпеки та підготовку до відправки сил стримування в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Британії, яку цитує The Guardian.

Країни-учасниці коаліції домовилися про зустріч груп планування зі своїми американськими колегами "в найближчі дні для подальшого зміцнення планів щодо забезпечення надійних гарантій безпеки та підготовки до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій".

Лідери "коаліції рішучих" також обговорили можливості подальшого тиску на російського диктатора Володимира Путіна, зокрема через санкції.

Варто додати, що до "коаліції рішучих" входять 30 країн.

Гарантії безпеки для України

Однією з головних тем зустрічі у Білому домі 18 серпня стали гарантії безпеки для України. До переговорів долучилися президенти України, США, Франції та Фінляндії, канцлер Німеччини, прем’єри Британії й Італії, а також голова Єврокомісії та генсек НАТО.

Союзники обговорили можливість надати Україні безпекові гарантії за принципом статті 5 НАТО, але поза межами самого Альянсу.

Дональд Трамп заявив, що США візьмуть участь у цих гарантіях, хоча основний тягар ляже на європейських партнерів. При цьому він виключив відправку американських військ в Україну.

Напередодні ж "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування. Володимир Зеленський наголосив, що деталі майбутніх гарантій планують узгодити протягом найближчих 10 днів. А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні два тижні будуть "критично важливими".

