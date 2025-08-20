ua en ru
Британский министр заявил, что мир в Украине "стал ближе, чем когда-либо"

Великобритания, Среда 20 августа 2025 16:29
Британский министр заявил, что мир в Украине "стал ближе, чем когда-либо" Фото: Британский министр безопасности Дэн Джарвис (flickr.com photos ukhomeoffice)
Автор: РБК-Украина

Британский министр безопасности Дэн Джарвис заявил, что война в Украине может выйти на переломный этап. Саммит на Аляске дал надежду на шаг к реальному миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление интервью британского министра, которого цитирует The Telegraph.

По его словам, мир между Украиной и Россией стал ощутимо ближе после саммита на Аляске и серии переговоров в Вашингтоне, и нынешний этап можно считать наиболее перспективным с момента начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

По мнению министра, война приблизилась к "решающему моменту", а международные встречи последних дней открыли новое окно возможностей для поиска компромисса.

"Премьер-министр (речь идет о премьере Британии Кире Стармере - ред.) провел встречу с 30 международными лидерами, так называемой "коалицией желающих", поэтому мне кажется, что мы ближе к миру, чем когда-либо с начала войны", - сказал Джарвис.

Впереди главная задача

Вместе с тем министр отметил, что ключевая задача заключается в переходе от дипломатических сигналов к практическому результату.

"Нам нужно двигаться дальше, достичь соглашения и заложить основу для долговременного, устойчивого мирного урегулирования. Это, безусловно, отвечает интересам Украины, более широкой европейской безопасности, но также и нашим собственным интересам в сфере безопасности", - подчеркнул он.

В итоге Джарвис отметил, что Лондон готов играть активную роль в будущих договоренностях.

"Мне кажется, что сейчас решающий момент. Мы ближе к миру, чем были когда-либо в последнее время. И правительство Великобритании, как четко заявил премьер-министр, будет стремиться играть полную роль в обеспечении этого мира", - подытожил он.

Дальнейшие шаги "коалиции решительных"

Напомним, страны, входящие в так называемую "коалицию решительных", объявили о намерении развернуть силы поддержки на территории Украины после завершения войны.

В ближайшие дни состоятся встречи рабочих групп с представителями США, где будут согласованы конкретные механизмы гарантий безопасности и сценарии возможного размещения сил.

Кроме планов по будущей безопасности Украины, союзники будут работать над дальнейшими шагами давления на Кремль. В частности, речь идет о новых санкционных инструментах, направленных на ослабление режима Владимира Путина.

Роль Британии в восстановлении безопасности

Лондон выразил готовность направить свои военные подразделения для усиления защиты украинского неба и морских портов. В то же время отмечается, что британские войска не будут участвовать в боях непосредственно на линии фронта.

Еще одно направление сотрудничества между Киевом и Лондоном касается восстановления демократических процессов. Великобритания согласилась оказать помощь в проведении первых выборов после войны. Избирательные комиссии двух стран уже подписали соответствующий документ о сотрудничестве.

