Британский министр заявил, что мир в Украине "стал ближе, чем когда-либо"
Британский министр безопасности Дэн Джарвис заявил, что война в Украине может выйти на переломный этап. Саммит на Аляске дал надежду на шаг к реальному миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление интервью британского министра, которого цитирует The Telegraph.
По его словам, мир между Украиной и Россией стал ощутимо ближе после саммита на Аляске и серии переговоров в Вашингтоне, и нынешний этап можно считать наиболее перспективным с момента начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
По мнению министра, война приблизилась к "решающему моменту", а международные встречи последних дней открыли новое окно возможностей для поиска компромисса.
"Премьер-министр (речь идет о премьере Британии Кире Стармере - ред.) провел встречу с 30 международными лидерами, так называемой "коалицией желающих", поэтому мне кажется, что мы ближе к миру, чем когда-либо с начала войны", - сказал Джарвис.
Впереди главная задача
Вместе с тем министр отметил, что ключевая задача заключается в переходе от дипломатических сигналов к практическому результату.
"Нам нужно двигаться дальше, достичь соглашения и заложить основу для долговременного, устойчивого мирного урегулирования. Это, безусловно, отвечает интересам Украины, более широкой европейской безопасности, но также и нашим собственным интересам в сфере безопасности", - подчеркнул он.
В итоге Джарвис отметил, что Лондон готов играть активную роль в будущих договоренностях.
"Мне кажется, что сейчас решающий момент. Мы ближе к миру, чем были когда-либо в последнее время. И правительство Великобритании, как четко заявил премьер-министр, будет стремиться играть полную роль в обеспечении этого мира", - подытожил он.
Дальнейшие шаги "коалиции решительных"
Напомним, страны, входящие в так называемую "коалицию решительных", объявили о намерении развернуть силы поддержки на территории Украины после завершения войны.
В ближайшие дни состоятся встречи рабочих групп с представителями США, где будут согласованы конкретные механизмы гарантий безопасности и сценарии возможного размещения сил.
Кроме планов по будущей безопасности Украины, союзники будут работать над дальнейшими шагами давления на Кремль. В частности, речь идет о новых санкционных инструментах, направленных на ослабление режима Владимира Путина.
Роль Британии в восстановлении безопасности
Лондон выразил готовность направить свои военные подразделения для усиления защиты украинского неба и морских портов. В то же время отмечается, что британские войска не будут участвовать в боях непосредственно на линии фронта.
Еще одно направление сотрудничества между Киевом и Лондоном касается восстановления демократических процессов. Великобритания согласилась оказать помощь в проведении первых выборов после войны. Избирательные комиссии двух стран уже подписали соответствующий документ о сотрудничестве.