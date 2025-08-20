Британія готова направити війська в Україну для захисту неба та портів, - начальник штаба

Британія готова відправити свої війська в Україну для захисту неба та морських портів, але не буде наближати їх до лінії фронту з РФ.

Про це заявив начальник Штабу оборони Британії адмірал Ентоні Радакін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Зазначається, що Радакін найближчим часом повідомить своїх американських колег на зустрічі у Пентагоні про те, що британські війська готові будуть захищати морські порти та організувати роботу ППО в Україні.

Очікується, що начальник Штабу оборони Британії також підтвердить, що Британія надасть солдатів для матеріально-технічного забезпечення та навчання.

Раніше ряд джерел повідомляв про розгортання до 30 тисяч військовослужбовців для захисту українських об'єктів, але цю цифру скоротили через опір деяких європейських країн.

"Середовище – справді важливий момент. У Вашингтоні нічого не відбувається без схвалення президента (США Дональда Трампа – ред.), тому підтримка Трампом гарантій безпеки у понеділок започаткувала активну діяльність", - зазначило джерело видання.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, що 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч лідерів України, США, Франції, Фінляндії, Німеччини, Британії, Італії, а також голови Єврокомісії та генсека НАТО. Головною темою обговорення стали гарантії безпеки для України.

Союзники розглянули можливість запровадження механізмів захисту, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

У ході переговорів Дональд Трамп підтвердив участь США у цих гарантіях, однак наголосив, що основне навантаження має лягти на європейських партнерів, і виключив відправку американських військових до України.

Після зустрічі у Білому близько 10 країн погодились відправити війська до України. Усі подробиці щодо відправки військ в Україну можуть обговорити найближчими днями. Зазначається, що у переговорах візьмуть участь верховний головнокомандувач НАТО в Європі, а також глави оборонних відомств держав-членів.