Блинкен в Украине, обращение Зеленского и суд по делу Порошенко: главное за неделю

На этой неделе Украину посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, а президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за растущей угрозы вторжения РФ. Суд оставил без ареста подозреваемого в госизмене Петра Порошенко. Курс доллара вырос до годового максимума. Действие COVID-сертификатов сократили, а программу "еПоддержка" расширили.

Подробно о главных событиях недели - в материале РБК-Украина ниже.

Визит Блинкена

Государственный секретарь США провел встречи с президентом и министром иностранных дел Украины 19 января. Энтони Блинкен заверил Владимира Зеленского, что в случае нападения РФ НАТО усилит свое военное присутствие в прифронтовых странах. А если Россия продолжит эскалацию, в ответ Штаты и союзники нанесут непоправимый вред ее экономике.

По заявлению Блинкена, американская сторона увеличит оборонную помощь Украине. Также госсекретарь США выразил надежду, что РФ сможет придерживаться дипломатического пути решения конфликта, но в то же время существует опасность вторжения в Украину в очень короткие сроки.

После визита в Украину Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Блинкен заявил, что переход границы Украины будет расценен как новое вторжение и США жестко ответят на любую агрессию России. В свою очередь глава российского МИДа отметил, что Россия якобы никогда не угрожала украинскому народу.

Зеленский обратился к украинцам

В своем обращении 19 января президент заявил, что информация о возможном нападении России не является новостью, поскольку вторжение войск РФ в Украину началось еще 8 лет назад.

Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать,не накручивать себя и быть уверенными в своей армии, а партнеров Украины - быть действенными, и не на словах.

Также глава государства заявил, что Украина не хочет войны, но всегда должна быть к ней готова. Поэтому оборонные способности нашей страны постоянно увеличиваются.

Суд по делу Порошенко завершился без ареста

Подозреваемый в госизмене Петр Порошенко вернулся в Украину 17 января. В тот же день экс-президент принял участие в заседании Печерского суда о мере пресечения ему по делу о контрабанде угля из ОРДЛО.

Прокуратура требовала ареста с альтернативой залога в 1 млрд гривен, защита настаивала на многочисленных нарушениях в материалах дела.

Заседание продлилось около 11 часов, все это время на улице проходили акции в поддержку политика. После многочасового нахождения судьи в совещательной комнате вердикт так и не был объявлен, заседание перенесли.

19 января суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу. На это в генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что решение суда обжалуют, поскольку фигуранты по таким делам получают более жесткие ограничения свободы.

Рост курса доллара

На этой неделе курс доллара в Украине достиг годового максимума. Нацбанк установил официальный курс на 19 января 2022 на уровне 28,41 гривен за доллар. В течение дня курс на межбанке поднимался до 28,50 грн/доллар. Выше курс был только 5 января 2021 года - 28,431 гривен за доллар.

В НБУ объяснили резкое падение гривны двумя факторами - геополитическим и сезонным. "Агрессивно" покупали валюту нерезиденты, которые продали украинские ОВГЗ и выходили из страны под влиянием геополитической ситуации. А сезонный всплеск на валюту связан с большими бюджетными расходами в декабре прошлого года.

COVID-сертификат будет действовать 9 месяцев вместо года

Кабмин сократил срок действия сертификатов о вакцинации с 365 до 270 дней. После получения бустерной дозы COVID-вакцины сертификат также продлится на 9 месяцев.

Решение было принято на фоне того, что страны Евросоюза начали сокращать действие своих документов о получении прививки от коронавируса. Кроме того, в Украине началась вакцинация третьей дозой, из-за чего появилась необходимость пересмотреть порядок формирования сертификатов.

Расширение программы "еПоддержка"

Правительство расширило программу "еПоддержка", добавив еще одну сферу - лекарственные препараты. Однако потратить "ковидную тысячу" на лекарства смогут только украинцы старше 60 лет. Такая возможность появится с 24 января.

Банки будут проверять возраст граждан при совершении ими оплаты с карты "еПоддержка". Купить можно будет как препараты по рецепту врача, так и безрецептурные лекарства.

Также Кабмин рассматривает расширение программы "еПоддержка" для детей 14-17 лет. Предполагается, что несовершеннолетние украинцы смогут оплатить проживание в общежитии, питание в учебных заведениях, книги, канцелярские принадлежности, спортивные товары, дополнительную сдачу ВНО. Полный перечень сфер определят в течение 10 дней.

Сейчас 1 тысячу гривен за полный курс вакцинации можно потратить на кинотеатры, театры, покупки в книжных магазинах, абонементы в спортзал, а также билеты на железнодорожные и авиарейсы внутри страны.

Регулирование цен на хлеб

Кабинет министров планирует ввести госрегулирование цен на пшеничный хлеб на период карантина. Продавцы не смогут устанавливать наценку на хлеб более 10%, а его производители получат возможность покупать газ на льготных условиях. Такое решение могут принять на следующей неделе.

Согласно проекту постановления, пшеничный хлеб включат в перечень социально значимых товаров, на которые распространяется ограничение розничной наценки - не выше 10%.

Также в документе указано, что производители пшеничного хлеба смогут покупать газ на бирже, который частные производители обязаны продавать по себестоимости плюс 24%.