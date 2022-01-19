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Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения РФ

Новина українською →
Среда 19 января 2022 20:13
Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения России в Украину. По его словам, информация и слухи о вторжении российских войск объединяется в логический вопрос - "а в чем новость?".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра. А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них", - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что украинцам не нужно паниковать и накручивать себя из-за новостей о возможном вторжении российских войск в Украину.

"Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоиться. Всем нашим партнерам быть действенными, и не на словах. Важна не только информация о том, что будет делать мир", - добавил Зеленский.

Президент также заявил, что Украина не хочет войны, однако должна всегда к ней быть готова.

Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с сотрудниками посольства США в Киеве заявил, что вторжение России в Украину может начаться в ближайшее время.

Кроме того, госсекретарь добавил, что США предпочли бы решить ситуацию вокруг Украины мирным путем.

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Владимир Зеленский Вторжение России в Украину
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