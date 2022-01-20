В НБУ объяснили резкое падение курса гривны в начале 2022 года
Преобладание спроса на валюту в начале 2022 года было вызвано двумя факторами. Первый геополитический, второй - сезонный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин на брифинге, который транслировался на Youtube.
"Ситуация на валютном рынке была турбулентной. Я бы не использовал слова "паника". Наложились два фактора: первый - это геополитика, второй это то, что в январе у нас всегда каждый год сезонный всплеск на валюту, связанный с большими бюджетными расходами в декабре прошлого года", - сказал он.
Как отметил Лупин, в декабре Минфин потратил 76 млрд гривен, часть этих средств через некоторое время ушла на валютный рынок.
"Эти два фактора объясняют рост спроса на валютном рынке в январе", - добавил он.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 10-14 января 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 330,70 млн долларов.
Максимума на межбанке курс достиг 18 января, когда он поднялся до уровня 28,50 гривен.