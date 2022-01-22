Блінкен в Україні, звернення Зеленського та суд у справі Порошенка: головне за тиждень

Цього тижня Україну відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен, а президент Володимир Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення РФ. Суд залишив без арешту підозрюваного у держзраді Петра Порошенка. Курс долара збільшився до річного максимуму. Дію COVID-сертифікатів скоротили, а програму "єПідтримка" розширили.

Докладно про головні події тижня – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Візит Блінкена

Державний секретар США провів зустрічі з президентом та міністром закордонних справ України 19 січня. Ентоні Блінкен запевнив Володимира Зеленського, що у разі нападу РФ НАТО посилить свою військову присутність у прифронтових країнах. А якщо Росія продовжить ескалацію, у відповідь Штати та союзники завдадуть непоправної шкоди її економіці.

За заявою Блінкена, американська сторона збільшить оборонну допомогу Україні. Також держсекретар США висловив сподівання, що РФ зможе дотримуватися дипломатичного шляху у вирішенні конфлікту, але водночас існує небезпека вторгнення в Україну у дуже короткі терміни.

Після візиту до України Ентоні Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Блінкен заявив, що перехід кордону України буде розцінений як нове вторгнення, і США жорстко відповідатимуть на будь-яку агресію Росії. У свою чергу глава російського МЗС зазначив, що Росія нібито ніколи не загрожувала українському народові.

Зеленський звернувся до українців

У своєму зверненні 19 січня президент заявив, що інформація про можливий напад Росії не є новиною, оскільки вторгнення військ РФ до України почалося ще 8 років тому.

Володимир Зеленський закликав українців не панікувати, не накручувати себе та бути впевненими у своїй армії, а партнерів України – бути дієвими, і не на словах.

Також глава держави заявив, що Україна не хоче війни, але завжди має бути до неї готова. Тому оборонні можливості нашої країни постійно збільшуються.

Суд у справі Порошенка завершився без арешту

Підозрюваний у держзраді Петро Порошенко повернувся до України 17 січня. Того ж дня екс-президент взяв участь у засіданні Печерського суду про запобіжний захід йому у справі про контрабанду вугілля з ОРДЛО.

Прокуратура вимагала арешту з альтернативою застави в 1 млрд гривень, захист наполягав на численних порушеннях у матеріалах справи.

Засідання тривало близько 11 годин, весь цей час на вулиці проходили акції на підтримку політика. Після багатогодинного перебування судді у нарадчій кімнаті вердикт так і не було оголошено, засідання перенесли.

19 січня суд призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язав здати паспорти для виїзду за кордон. На це генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що рішення суду оскаржать, оскільки фігуранти у таких справах отримують більш жорсткі обмеження волі.

Зростання курсу долара

Цього тижня курс долара в Україні досяг річного максимуму. Нацбанк встановив офіційний курс на 19 січня 2022 на рівні 28,41 гривень за долар. Протягом дня курс на міжбанку піднімався до 28,50 грн/долар. Вище курс був лише 5 січня 2021 року – 28,431 гривень за долар.

У НБУ пояснили різке падіння гривні двома факторами - геополітичним та сезонним. "Агресивно" купували валюту нерезиденти, які продали українські ОВДП та виходили з країни під впливом геополітичної ситуації. А сезонний сплеск на валюту пов'язаний із великими бюджетними видатками у грудні минулого року.

COVID-сертифікат діятиме 9 місяців замість року

Кабмін скоротив термін дії сертифікатів вакцинації з 365 до 270 днів. Після отримання бустерної дози COVID-вакцини сертифікат також діятиме 9 місяців.

Рішення було ухвалено на тлі того, що країни Євросоюзу почали скорочувати дію своїх документів про отримання щеплення від коронавірусу. Крім того, в Україні розпочалася вакцинація третьою дозою, через що виникла потреба переглянути порядок формування сертифікатів.

Розширення програми "єПідтримка"

Уряд розширив програму "єПідтримка", додавши ще одну сферу – лікарські препарати. Проте витратити "ковідну тисячу" на ліки зможуть лише українці віком від 60 років. Така можливість з'явиться з 24 січня.

Банки перевірятимуть вік громадян під час здійснення ними оплати з картки "єПідтримка". Придбати можна буде як препарати за рецептом лікаря, так і безрецептурні ліки.

Також Кабмін розглядає розширення програми "єПідтримка" для дітей 14-17 років. Передбачається, що неповнолітні українці зможуть сплатити за проживання в гуртожитку, харчування у навчальних закладах, книги, канцелярське приладдя, спортивні товари, додаткове складання ЗНО. Повний перелік сфер визначать упродовж 10 днів.

Наразі 1 тисячу гривень за повний курс вакцинації можна витратити на кінотеатри, театри, покупки у книгарнях, абонементи до спортзалу, а також квитки на залізничні та авіарейси всередині країни.

Регулювання цін на хліб

Кабінет міністрів планує запровадити держрегулювання цін на пшеничний хліб на період карантину. Продавці не зможуть встановлювати націнку на хліб понад 10%, а його виробники матимуть можливість купувати газ на пільгових умовах. Таке рішення можуть ухвалити наступного тижня.

Згідно з проектом постанови, пшеничний хліб включать до переліку соціально значущих товарів, стосовно яких запроваджено обмеження роздрібної націнки - не вище 10%.

Також у документі зазначено, що виробники пшеничного хліба зможуть купувати газ на біржі, який приватні виробники мають продавати за собівартістю плюс 24%.