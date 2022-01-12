ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин ввел государственное регулирование цен на продукты: список

Новина українською →
Украина, Среда 12 января 2022 13:49
Кабмин ввел государственное регулирование цен на продукты: список Фото: Кабмин ограничил для розничной торговли надбавку на некоторые продукты (www.kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на некоторые продукты. До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 12 января, которое транслировалось в Youtube.

Согласно документу, который обнародовал нардеп Алексей Гончаренко, ограничение касается таки продуктов:

  • сахар-песок,
  • мука пшеничная высшего сорта,
  • макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта),
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке),
  • масло подсолнечное,
  • яйца куриные категории С1,
  • птица (тушка куриная)
  • масло сливочное жирностью 72,5 процента.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на хлеб и батон. До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины
NEWS
От хлеба до бензина: цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживать ежедневно
От хлеба до бензина: цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживать ежедневно
DAILY
Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции