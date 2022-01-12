Кабмин ввел государственное регулирование цен на продукты: список
Фото: Кабмин ограничил для розничной торговли надбавку на некоторые продукты (www.kmu.gov.ua)
Кабинет министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на некоторые продукты. До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 12 января, которое транслировалось в Youtube.
Согласно документу, который обнародовал нардеп Алексей Гончаренко, ограничение касается таки продуктов:
- сахар-песок,
- мука пшеничная высшего сорта,
- макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта),
- молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке),
- масло подсолнечное,
- яйца куриные категории С1,
- птица (тушка куриная)
- масло сливочное жирностью 72,5 процента.
Напомним, Кабинет министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на хлеб и батон. До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.