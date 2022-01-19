ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине планируют расширить перечень продуктов, цены на которые подлежат госрегулированию

Новина українською →
Украина, Среда 19 января 2022 13:36
В Украине планируют расширить перечень продуктов, цены на которые подлежат госрегулированию Фото: государственное регулирование цен на продукты распространят на пшеничный хлеб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров намерен включить пшеничный хлеб в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость и распространить на ограничение наценки в розничной торговле уровнем 10%. Постановление планировалось одобрить сегодня, однако его отложили на неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 19 января, которое транслировалось в Youtube.

Кроме того, согласно проекту постановления, производители пшеничного хлеба смогут покупать газ на бирже, который частные производители обязаны продавать по себестоимости плюс 24%.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, начиная с 2021 года, на рынке наблюдалась тенденция к росту потребительских цен на продукты питания.

Так, по данным Госстата, средняя потребительская цена на хлеб пшеничный из муки высшего сорта выросла на 23,8% (+6,4 грн), на хлеб пшеничный из муки 1 сорта - на 22,9% (+4,9 грн) (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года).

"Кроме того, за этот период цена на природный газ для промышленных потребителей выросла почти в 6 раз. Такая ситуация сохраняется и в текущем году", - говорится в документе.

В структуре цены хлеба удельный вес стоимости газа в январе 2022 года составил 20%. Выросла в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь 2021 года - 2 %).

"Учитывая изложенное, на период карантина требуется государственное регулирование ценообразования в сфере розничной торговли на хлеб пшеничный с целью предотвращения злоупотребления субъектами хозяйствования своим положением и доступности для населения этой продукции, а также возможности производителям хлеба закупать газ на льготных условиях", - отмечается в записке.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на некоторые продукты. До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Цены на продукты
NEWS
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше