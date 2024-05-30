Блінкен натякнув про зміну позиції у забороні ударів зброєю США по РФ

Дозвіл на удари західною зброєю по території РФ

Від початку вторгнення армії РФ на територію Харківської області на початку травня і серії кривавих ударів росіянами по місту, Київ розпочав переговори з країнами ЄС та США про отримання дозволу на удари по території РФ для знищення авіації та ракетних установок окупантів.

Так, ідею надати дозвіл на використання західної зброї для атак по території РФ підтримали Латвія, Естонія, Нідерланди, Швеція, Фінляндія, Велика Британія та більшість інших європейських країн.

Однак у США та Німеччині висловили обережність щодо цього питання.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав удари ЗСУ по території РФ прийнятними з погляду міжнародного права, адже російські війська атакують країну з власної території.

Водночас підтримав дозвіл Україні на удари по території РФ і президент Франції Еммануель Макрон, але уточнив, що це слід робити лише по об'єктах з яких агресор запускає ракети.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу дозволити Україні вражати ворожі цілі на території РФ. Парламентська асамблея НАТО ухвалила таке ж рішення із закликом до країн-партнерів.

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