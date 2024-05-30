Блінкен натякнув про зміну позиції у забороні ударів зброєю США по РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що адміністрація Байдена може бути відкритою щодо дозволу Україні бити американською зброєю по території РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Блінкен заявив, що США не заохочували і не дозволяли такі атаки. Водночас він зауважив, що українці повинні приймати власні рішення про те, як найкраще захистити себе (позиція, яку він висловлював і раніше - ред.) і що уряд США "адаптується й коригує свою позицію в міру потреби" того, як розвивається війна.
Також Блінкен відповів на запитання журналіста, чи означають його слова "адаптуватися і пристосовуватися", що Сполучені Штати можуть підтримати удари України американською зброєю по території РФ.
"Адаптуватися і пристосовуватися означає саме це", - відповів він.
Від початку вторгнення армії РФ на територію Харківської області на початку травня і серії кривавих ударів росіянами по місту, Київ розпочав переговори з країнами ЄС та США про отримання дозволу на удари по території РФ для знищення авіації та ракетних установок окупантів.
Так, ідею надати дозвіл на використання західної зброї для атак по території РФ підтримали Латвія, Естонія, Нідерланди, Швеція, Фінляндія, Велика Британія та більшість інших європейських країн.
Однак у США та Німеччині висловили обережність щодо цього питання.
Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав удари ЗСУ по території РФ прийнятними з погляду міжнародного права, адже російські війська атакують країну з власної території.
Водночас підтримав дозвіл Україні на удари по території РФ і президент Франції Еммануель Макрон, але уточнив, що це слід робити лише по об'єктах з яких агресор запускає ракети.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу дозволити Україні вражати ворожі цілі на території РФ. Парламентська асамблея НАТО ухвалила таке ж рішення із закликом до країн-партнерів.
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