ua en ru
Вт, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Макрон закликав дозволити Україні бити по Росії, але є нюанс

Вівторок 28 травня 2024 21:09
UA EN RU
Макрон закликав дозволити Україні бити по Росії, але є нюанс Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україні необхідно дозволити завдавати ударів по території Росії. Але це стосується лише об'єктів, з яких окупанти запускають ракети.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI.

"Ми маємо дозволити їм нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети... Військові об'єкти, з яких атакують Україну", - заявив Макрон на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Удари територією Росії

Нагадаємо, союзники України після початку війни надавали ЗСУ озброєння за умови, що воно не використовуватиметься для ударів по Росії.

Останнім часом ситуація почала змінюватися. Частина партнерів дозволила українським захисникам завдавати ударів по Росії.

Зокрема, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель сьогодні, 28 травня, заявив, що країни ЄС знімають обмеження для України на удари по Росії.

Також міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна не проти ударів шведською зброєю по території Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Російська Федерація Еммануель Макрон Війна в Україні
NEWS
Північний фронт. Про що попереджає Умєров і де РФ може піти в атаку: думка експерта
Північний фронт. Про що попереджає Умєров і де РФ може піти в атаку: думка експерта
DAILY
Загроза з Півночі. Чи піде Росія на Сумщину і де може початися наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Загроза з Півночі. Чи піде Росія на Сумщину і де може початися наступ