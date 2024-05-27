Парламентська асамблея НАТО закликала дозволити Україні бити західною зброєю по Росії
Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Парламентської асамблеї НАТО.
"Україні необхідно забезпечити все, що їй потрібно, якомога швидше і на стільки часу, скільки потрібно для перемоги", - йдеться в декларації.
Як зазначається, документ схвалила більшість із понад 200 законодавців з усіх 32 країн Альянсу.
У декларації наголошується, нинішніх зусиль щодо військової допомоги "недостатньо для перемоги України", і члени Альянсу повинні вийти за межі поступових кроків до стратегії, яка надасть Україні "все, що їй потрібно, якнайшвидше і так довго, як це потрібно, щоб перемогти".
Також у документі закликають уряди країн НАТО "підтримати Україну в її міжнародному праві захищати себе, скасувавши деякі обмеження на використання зброї, наданої союзниками по Альянсу, для ударів по законних цілях на території Росії".
Україна просить дозволу на удари по території РФ
Нагадаємо, Україна закликає партнерів дозволи бити західною зброєю по території Росії.
Зокрема, Україна звернулась до США, Франції та Британії, які передають Україні далекобійні ракети, якими можна було б бити по угрупованнях окупантів на території РФ поблизу українського кордону.
Однак переважна кількість країн НАТО не підтримують удари західною зброєю по Росії.
Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-союзники, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території Росії.
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