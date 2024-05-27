Парламентська асамблея НАТО закликала дозволити Україні бити західною зброєю по Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Парламентської асамблеї НАТО.

"Україні необхідно забезпечити все, що їй потрібно, якомога швидше і на стільки часу, скільки потрібно для перемоги", - йдеться в декларації.

Як зазначається, документ схвалила більшість із понад 200 законодавців з усіх 32 країн Альянсу.

У декларації наголошується, нинішніх зусиль щодо військової допомоги "недостатньо для перемоги України", і члени Альянсу повинні вийти за межі поступових кроків до стратегії, яка надасть Україні "все, що їй потрібно, якнайшвидше і так довго, як це потрібно, щоб перемогти".

Також у документі закликають уряди країн НАТО "підтримати Україну в її міжнародному праві захищати себе, скасувавши деякі обмеження на використання зброї, наданої союзниками по Альянсу, для ударів по законних цілях на території Росії".