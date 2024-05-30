Блинкен намекнул о смене позиции в запрете ударов оружием США по РФ

Блинкен заявил, что США не поощряли и не разрешали такие атаки. В то же время он отметил, что украинцы должны принимать собственные решения о том, как лучше защитить себя (позиция, которую он высказывал и раньше – ред.) и что правительство США "адаптируется и корректирует свою позицию по мере надобности" того, как развивается война.

Также Блинкен ответил на вопрос журналиста, означают ли его слова "адаптироваться и приспосабливаться" о том, что Соединенные Штаты могут поддержать удары Украины американским оружием по территории РФ.

"Адаптироваться и приспосабливаться означает именно это", - ответил он.