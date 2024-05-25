Столтенберг закликав союзників по НАТО дозволити Україні бити по території РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-союзники, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

В інтерв'ю виданню очільник Альянсу зазначив, що скасування заборони необхідне, адже інакше Сили оборони не зможуть ефективно захистити територію України, особливо прикордонні райони, які нещадно атакує агресор.

"Настав час для союзників розглянути питання про те, чи варто їм скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території, дуже ускладнює для неї захист", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також зазначив, що росіяни готові надалі тиснути на ЗСУ і завойовувати деякі незначні позиції та "заплатити дуже високу ціну за ці незначні здобутки".

Столтенберг добре усвідомлює асиметричну перевагу, яку отримує Росія від того, що є притулком від американської зброї далекого радіусу дії. Це дозволяє агресору концентрувати сили і дає впевність, що Україна не зможе застосувати свою найефективнішу зброю, доки вона не перетне кордон.

За його словами, росіяни також можуть у відносній безпеці запускати зі своєї території зброю, на кшталт безпілотників "Ланцет".

"Ми повинні пам'ятати, що це таке. Це агресивна війна Росії проти України. Україна має право захищатися. І це включає в себе нанесення ударів по цілях на російській території", - рішуче зазначив генсек НАТО.

Війська НАТО не воюватимуть з армією РФ

Водночас, Столтенберг провів різницю між дозволом Україні атакувати цілі в РФ за допомогою наданих систем та будь-яким прямим втручанням НАТО у конфлікт.

Його попередник на посаді генерального секретаря Андерс Фог Расмуссен 14 травня закликав дозволити країнам НАТО у Східній Європі використовувати наземні засоби протиповітряної оборони для збиття спрямованих на Україну російських ракет і безпілотників.

Натомість, Столтенберг відкинув цю ідею: "Ми не будемо стороною конфлікту", - сказав він. За його словами, завдання полягає в тому, щоб "не допустити перетворення цієї війни на повноцінну війну між Росією і НАТО в Європі".

Він також провів різницю між постачанням зброї, навчанням і воєнними діями.

"Ми проводимо навчання, ми надаємо зброю, боєприпаси Україні, але ми не будемо брати безпосередньої участі з території НАТО в бойових діях над Україною або в Україні. Це зовсім інша річ", - сказав Столтенберг.