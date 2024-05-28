США не змінили позиції щодо ударів України по території Росії, - Держдеп

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Що стосується нашої політики, я говорив про це минулого тижня, і держсекретар говорив про це: наша політика полягає в тому, що ми не заохочуємо і не забезпечуємо можливостей для ударів України поза її межами. Але якщо ви подивіться на широкий контекст нашої політики, ми чітко дали зрозуміти, що Україна не має більшої підтримки, ніж із боку Сполучених Штатів", - сказав Міллер.

Він наголосив, що США не лише роблять заяви, але й забезпечують українську армію конкретними пакетами військової допомоги. Також США продовжують відігравати лідерську роль у діях коаліції з-понад 50 країн світу на підтримку України.

"Ми також підтверджуємо це заходами, які вживаємо, щоб притягти Росію до відповідальності",- додав речник Держдепу.