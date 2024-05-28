Країни ЄС почали знімати обмеження для України на удари по території РФ, - Боррель
Країни Європейського союзу почали дозволяти Україні завдавати ударів по російській території. Це питання продовжують обговорювати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови дипломатії Європейського союзу Жозепа Борреля.
"Чи дозволяємо ми використовувати зброю (передану Україні - ред.) на російській території? Держави-члени почали вирішувати це, знімаючи таке обмеження. Ще одна важлива річ для обговорення сьогодні", - розповів Боррель перед засіданням міністрів оборони країн ЄС.
Він додав, що "згідно із законами війни, немає жодних протиріч" в ударах України по території Росії. Але, водночас, частина держав побоюватиметься ризику ескалації.
"Але ви повинні знайти баланс між ризиком ескалації та необхідністю українців захищатися. Тому що, звичайно, ви не можете попрямувати туди, звідки походять атаки, ви перебуваєте в абсолютно асиметричній ситуації", - наголосив голова дипломатії ЄС.
Удари України на території Росії
Нагадаємо, країни Заходу спочатку заборонили Україні використовувати свою зброю для завдання ударів по території Росії. Це питання стало більш актуальним після того, як українським захисникам почали надавати далекобійні ракети з радіусом дії до 300 кілометрів.
Наразі кілька країн вже розповіли про те, що вони дозволили використовувати свою зброю для ударів по Росії. Зокрема, таку заяву зробив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон.
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