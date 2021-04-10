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Блинкен снова едет в Брюссель обсудить российские войска на украинской границе, - СМИ

Автор: Даша Харченко

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует второй раз за последний месяц посетить Брюссель. Там он и с официальными лицами НАТО планирует обсудить передвижения российских войск в районе границы с Украиной.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В это же время в Брюсселе будет находиться министр обороны США Ллойд Остин, у которого запланированы встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Перед этим Блинкен посещал Брюссель в конце марта после утверждения его на посту госсекретаря.

Накануне Энтони Блинкен провел два отдельных телефонных разговора с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом. В ходе бесед они обсудили наращивание российских войск на границе Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать Украине свою поддержку.

Также стало известно, что президент США Джо Байден запросил у конгресса 715 млрд долларов на военные нужды. В частности, деньги пойдут на "сдерживание России и Китая".

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