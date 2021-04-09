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"Военные нужды". Байден запросил 715 млрд долларов на сдерживание РФ и Китая

Новина українською → США, Пятница 09 апреля 2021 23:15
"Военные нужды". Байден запросил 715 млрд долларов на сдерживание РФ и Китая Фото: Джо Байден (Chip Somodevilla/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден запросил у конгресса 715 млрд долларов на военные нужды. В частности деньги пойдут на "сдерживание России и Китая".

Об этом свидетельствует проект бюджета США на 2022 финансовый год.

Байден предложил конгрессу выделить на военные нужды страны 715 млрд долларов.

"Запрос отдает приоритет необходимости противодействовать угрозе со стороны Китая, а также сдерживать дестабилизирующее поведение России", - указано в документе.

Среди других целей финансирования оборонного ведомства указаны поддержка исследований, оптимизация военного судостроения и модернизация сил ядерного сдерживания.

К слову, по данным Bloomberg, экс-президент Дональд Трамп планировал в случае победы на выборах выделить Пентагону 722 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел два отдельных телефонных разговора с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом. В ходе бесед они обсудили наращивание российских войск на границе Украины.

Напомним, США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать Украине свою поддержку.

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