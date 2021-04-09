Обострение ситуации у границы Украины: США поддерживают контакт и с Киевом, и с Москвой

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена поддерживает тесные контакты со своими союзниками, Россией и странами региона в связи с наращиванием российских войск на границе Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

"Мы поддерживаем контакты на многих уровнях. Президент США провел телефонный разговор со своим украинским коллегой на прошлой неделе. Поэтому, могу вас заверить, что мы продолжаем дипломатическое взаимодействие со странами региона, включая Россию и Украину, а также нашими европейскими союзниками, касательно российской агрессии у границ Украины", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать Украине свою поддержку.

Позже стало известно, что США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.

До этого у президента России Владимира Путина заявили о возможной угрозе самой РФ из-за эскалации ситуации на Донбассе. Таким образом, стягивание войск объясняют необходимостью обеспечения своей безопасности.