ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США планируют направить корабли в Черное море из-за роста военного присутствия РФ

Новина українською → Вашингтон, Четверг 08 апреля 2021 21:16
США планируют направить корабли в Черное море из-за роста военного присутствия РФ Фото: США планируют направить корабли в Черное море (flickr.com/stillwellmike)
Автор: Лера Полищук

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели. Таким образом Белый дом намерен продемонстрировать Украине свою поддержку.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Министерстве обороны США.

По словам источника, Военно-морские силы США и так регулярно направляет туда свой флот, однако такой шаг в настоящий момент будет означать особое послание для России.

Представитель Министерства обороны также сообщил, что ВМС продолжают запускать разведывательные самолеты в международное воздушное пространство над Черным морем для наблюдения за деятельностью Военно-морским флотом России и любыми передвижениями войск в оккупированном Крыму.

Хотя США не рассматривают скопление российских войск как попытку наступления, чиновник заявил изданию, что "если что-то изменится, мы будем готовы ответить".

По текущим оценкам Минобороны США, Российская Федерация подготовку и учения.

По словам чиновника, проведение учений и разведки не указывает на военные приказы для дальнейших действий, но отметил, что они хорошо осведомлены о том, что это может измениться в любой момент.

Их текущая оценка является то, что русские проводят подготовку и учение и разведка не указала военные заказы для дальнейших действий, сказал чиновник, но отметил, что они хорошо знают, что может измениться в любой момент.

Напомним, недавно Кулеба призвал усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить обострять ситуацию на Донбассе.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау договорился с Дмитрием Кулебой приложить совместные усилия для укрепления международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки Украина Черное море военные корабль
NEWS
Регионы локдауна. Как ужесточают карантин в областях Украины
Регионы локдауна. Как ужесточают карантин в областях Украины
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину