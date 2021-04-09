Блинкен обсудил с главами МИД Франции и Германии обострение ситуации у границы Украины

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел два отдельных телефонных разговора с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом. В ходе бесед они обсудили наращивание российских войск на границе Украины .

Блинкен и Ле Дриан подтвердили неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили необходимость того, чтобы "Россия прекратила свою опасную и безответственную риторику", наращивание военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также односторонние российские провокации вдоль линии соприкосновения на востоке Украины.

В свою очередь Блинкен с Хайко Маасом подчеркнули важность поддержки Украины против односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на Донбассе, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины.