Блинкен обсудил с главами МИД Франции и Германии обострение ситуации у границы Украины
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел два отдельных телефонных разговора с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом. В ходе бесед они обсудили наращивание российских войск на границе Украины.
Блинкен и Ле Дриан подтвердили неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Стороны обсудили необходимость того, чтобы "Россия прекратила свою опасную и безответственную риторику", наращивание военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также односторонние российские провокации вдоль линии соприкосновения на востоке Украины.
В свою очередь Блинкен с Хайко Маасом подчеркнули важность поддержки Украины против односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на Донбассе, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины.
При этом они подчеркнули необходимость того, чтобы Россия немедленно прекратила наращивание военной мощи и "подстрекательскую риторику".
Напомним, ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать Украине свою поддержку.
Позже стало известно, что США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.
Кроме того, Белый дом поддерживает тесные контакты со своими союзниками, Россией и странами региона в связи с наращиванием российских войск на границе Украины.