ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Блинкен обсудил с главами МИД Франции и Германии обострение ситуации у границы Украины

Новина українською → Вашингтон, Пятница 09 апреля 2021 22:08
Блинкен обсудил с главами МИД Франции и Германии обострение ситуации у границы Украины Фото: Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел два отдельных телефонных разговора с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом. В ходе бесед они обсудили наращивание российских войск на границе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Блинкен и Ле Дриан подтвердили неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили необходимость того, чтобы "Россия прекратила свою опасную и безответственную риторику", наращивание военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также односторонние российские провокации вдоль линии соприкосновения на востоке Украины.

В свою очередь Блинкен с Хайко Маасом подчеркнули важность поддержки Украины против односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на Донбассе, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины.

При этом они подчеркнули необходимость того, чтобы Россия немедленно прекратила наращивание военной мощи и "подстрекательскую риторику".

Напомним, ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать Украине свою поддержку.

Позже стало известно, что США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.

Кроме того, Белый дом поддерживает тесные контакты со своими союзниками, Россией и странами региона в связи с наращиванием российских войск на границе Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Франция Соединенные Штаты Америки Украина Германия войска РФ
NEWS
Опубликовано постановление о выплатах ФОПам за карантин: кто получит помощь (список)
Опубликовано постановление о выплатах ФОПам за карантин: кто получит помощь (список)
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине