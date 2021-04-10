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Блінкен знову їде в Брюссель обговорити російські війська на українському кордоні, - ЗМІ

Автор: Даша Харченко

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує вдруге за останній місяць відвідати Брюссель. Там він і з офіційними особами НАТО планує обговорити пересування російських військ в районі кордону з Україною.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

В цей же час у Брюсселі перебуватиме міністр оборони США Ллойд Остін, у якого заплановані зустрічі з генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Перед цим Блінкен відвідував Брюссель наприкінці березня після затвердження його на посаді держсекретаря.

Напередодні Ентоні Блінкен провів дві окремі телефонні розмови з міністрами закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дрианом та Німеччини Хайко Маасом. У ході бесід вони обговорили нарощування російських військ на кордоні України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море, щоб продемонструвати свою підтримку.

Також стало відомо, що президент США Джо Байден запитав у конгресу 715 млрд доларів на військові потреби. Зокрема, гроші підуть на "стримування Росії і Китаю".

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