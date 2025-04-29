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Блекаут у Європі: Іспанія спростувала заяву про "дивні" атмосферні явища

Вівторок 29 квітня 2025 13:26
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Блекаут у Європі: Іспанія спростувала заяву про "дивні" атмосферні явища Ілюстративне фото: у деяких країнах Європи стався блекаут (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Метеослужба Іспанії вважає, що ніякі атмосферні явища не могли призвести до збою, пов'язаного з масштабних відключення світла у частині Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Що передувало

Учора у низці краї Європи сталось масштабне відключення електроенергії. Згодом і ЗМІ поширилась заява португальського оператора електромереж REN про те, що відключення було спричинене "рідкісним атмосферним явищем". За їх даними, екстремальні коливання температури в Іспанії призвели до "аномальних коливань" у лініях високої напруги.

Це явище, відоме як "індуковані атмосферні коливання" могло викликати "збої в синхронізації між електричними системами, що призвело до послідовних порушень у взаємопов'язаній європейській мережі".

Що кажуть в Іспанії

Однак національне метеорологічне управління Іспанії, Aemet виключило погоду як винуватця.

"Протягом дня 28 квітня не було зафіксовано жодних незвичайних метеорологічних або атмосферних явищ, а також різких коливань температури на нашій мережі метеорологічних станцій", - йдеться в заяві.

Заява португальської REN

Сьогодні португальський оператор енергомережі REN заперечив свою причетність до повідомлення, поширеного в соціальних мережах, в якому масштабне відключення електроенергії на Піренейському півострові пояснюється рідкісним атмосферним явищем.

"REN підтверджує, що ми не робили цієї заяви", – сказав речник Бруно Сілва.

Блекаут у Європі

Масштабний блекаут охопив низку європейських країн, зокрема Іспанію, Францію та Португалію вдень понеділка, 28 квітня. Без електроенергії залишилися мільйони людей, виникли серйозні перебої в роботі транспорту, комунікацій, підприємств і критичної інфраструктури.

ЗМІ повідомляли, на повне відновлення енергопостачання в Іспанії може знадобитися від 6 до 10 годин. У країні навіть оголосили надзвичайний стан через блекаут.

Спочатку португальська національна електрична компанія REN назвала можливою причиною проблеми - пожежу на південному заході Франції, на горі Аларік. Ця пожежа пошкодила високовольтну лінію електропередач між Перпіньяном і східною Нарбонною.

Окрім цього розслідується версія кібератаки. Однак пізніше голова Євроради Антоніу Кошта спростував цю інформацію. Детальніше про блекаут у Європі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми показали, як Іспанія та Португалія переживають блекаут.

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