Блекаут у Європі: Іспанія спростувала заяву про "дивні" атмосферні явища

Метеослужба Іспанії вважає, що ніякі атмосферні явища не могли призвести до збою, пов'язаного з масштабних відключення світла у частині Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Що передувало

Учора у низці краї Європи сталось масштабне відключення електроенергії. Згодом і ЗМІ поширилась заява португальського оператора електромереж REN про те, що відключення було спричинене "рідкісним атмосферним явищем". За їх даними, екстремальні коливання температури в Іспанії призвели до "аномальних коливань" у лініях високої напруги.

Це явище, відоме як "індуковані атмосферні коливання" могло викликати "збої в синхронізації між електричними системами, що призвело до послідовних порушень у взаємопов'язаній європейській мережі".

Що кажуть в Іспанії

Однак національне метеорологічне управління Іспанії, Aemet виключило погоду як винуватця.

"Протягом дня 28 квітня не було зафіксовано жодних незвичайних метеорологічних або атмосферних явищ, а також різких коливань температури на нашій мережі метеорологічних станцій", - йдеться в заяві.

Заява португальської REN

Сьогодні п ортугальський оператор енергомережі REN заперечив свою причетність до повідомлення, поширеного в соціальних мережах, в якому масштабне відключення електроенергії на Піренейському півострові пояснюється рідкісним атмосферним явищем.