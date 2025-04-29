Блэкаут в Европе: Испания опровергла заявление о "странных" атмосферных явлениях

Метеослужба Испании считает, что никакие атмосферные явления не могли привести к сбою, связанному с масштабными отключениями света в части Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Что предшествовало

Вчера в ряде стран Европы произошло масштабное отключение электроэнергии. Впоследствии и СМИ распространилось заявление португальского оператора электросетей REN о том, что отключение было вызвано "редким атмосферным явлением". По их данным, экстремальные колебания температуры в Испании привели к "аномальным колебаниям" в линиях высокого напряжения.

Это явление, известное как "индуцированные атмосферные колебания" могло вызвать "сбои в синхронизации между электрическими системами, что привело к последовательным нарушениям во взаимосвязанной европейской сети".

Что говорят в Испании

Однако национальное метеорологическое управление Испании, Aemet исключило погоду как виновника.

"В течение дня 28 апреля не было зафиксировано никаких необычных метеорологических или атмосферных явлений, а также резких колебаний температуры на нашей сети метеорологических станций", - говорится в заявлении.

Заявление португальской REN

Сегодня португальский оператор энергосети REN отрицает свою причастность к сообщению, распространенному в социальных сетях, в котором масштабное отключение электроэнергии на Пиренейском полуострове объясняется редким атмосферным явлением.