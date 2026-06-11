Бізнес зможе отримати кредит під 0,1% на відбудову після обстрілу

Як працюватиме нова програма

Уряд запроваджує новий напрям державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" - спеціально для підприємств, що постраждали від російських обстрілів.

Ключові умови:

ставка - 0,1% річних протягом перших двох років;

після цього - 5%, 7% або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць;

максимальна сума кредиту - до 150 мільйонів гривень.

Важлива деталь: кредити на відновлення пошкодженого або зруйнованого майна не враховуватимуться при визначенні максимальної суми позик, якщо підприємство одночасно користується кількома програмами підтримки.

Тобто бізнес зможе поєднувати кредит з іншими видами допомоги без обмежень.

Скільки бізнес уже отримав

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" працює з лютого 2020 року. За цей час підприємці отримали:

150,9 тисячі кредитів на загальну суму 531,6 мільярда гривень;

з початку 2026 року - 16,4 тисячі кредитів на 71,6 мільярда гривень.

Програма залишається одним з ключових інструментів політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".

Які ще програми працюють для постраждалих

Окрім нової кредитної програми, для підприємств, що постраждали від обстрілів, діють: