Бізнес зможе отримати кредит під 0,1% на відбудову після обстрілу

З 1 липня малий і середній бізнес в Україні зможе отримати пільгові кредити на відновлення пошкодженого або зруйнованого від обстрілів майна під 0,1% річних протягом перших двох років. Максимальна сума кредиту - до 150 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.
Уряд запроваджує новий напрям державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" - спеціально для підприємств, що постраждали від російських обстрілів.
Ключові умови:
Важлива деталь: кредити на відновлення пошкодженого або зруйнованого майна не враховуватимуться при визначенні максимальної суми позик, якщо підприємство одночасно користується кількома програмами підтримки.
Тобто бізнес зможе поєднувати кредит з іншими видами допомоги без обмежень.
Програма "Доступні кредити 5-7-9%" працює з лютого 2020 року. За цей час підприємці отримали:
Програма залишається одним з ключових інструментів політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".
Окрім нової кредитної програми, для підприємств, що постраждали від обстрілів, діють:
Нагадаємо, у травні 2025 року уряд продовжив дію пільгової ставки 1% для бізнесу в зонах бойових дій - тепер вона діятиме протягом п'яти років замість двох. Раніше Свириденко анонсувала великий пакет пільг для підтримки бізнесу і населення у прифронтових регіонах.
Детально про умови програми "Доступні кредити 5-7-9%" - хто може претендувати на пільговий кредит і за яких умов - РБК-Україна писало в окремому огляді.