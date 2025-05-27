Пільгові кредити під 1% для бізнесу в зоні бойових дій: уряд продовжив до 5 років

В Україні продовжили пільгову ставку 1% для бізнесу в зонах бойових дій. Тепер вона діятиме протягом п’яти років замість двох, як було до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство економіки України.

Уряд продовжив дію пільгової кредитної ставки 1% для бізнесу, що працює в зонах високого воєнного ризику. Відтепер ставка діятиме протягом перших п’яти років кредитування, а не двох, як раніше. Після цього ставка зросте до 5%. З початку 2025 року підприємці отримали 11,2 тис. пільгових кредитів на суму 35,4 мільярда гривень, із яких 7,5 мільярда гривень - саме у зонах високого ризику. До таких територій належать окремі райони Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської областей, а також майже вся територія Донецької, Запорізької та Херсонської областей.