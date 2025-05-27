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Пільгові кредити під 1% для бізнесу в зоні бойових дій: уряд продовжив до 5 років

Вівторок 27 травня 2025 18:13
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Пільгові кредити під 1% для бізнесу в зоні бойових дій: уряд продовжив до 5 років Фото: Пільгові кредити для бізнесу (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні продовжили пільгову ставку 1% для бізнесу в зонах бойових дій. Тепер вона діятиме протягом п’яти років замість двох, як було до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство економіки України.

Уряд продовжив дію пільгової кредитної ставки 1% для бізнесу, що працює в зонах високого воєнного ризику. Відтепер ставка діятиме протягом перших п’яти років кредитування, а не двох, як раніше. Після цього ставка зросте до 5%.

З початку 2025 року підприємці отримали 11,2 тис. пільгових кредитів на суму 35,4 мільярда гривень, із яких 7,5 мільярда гривень - саме у зонах високого ризику.

До таких територій належать окремі райони Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської областей, а також майже вся територія Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Як працює програма "Доступні кредити 5-7-9%"

Раніше РБК-Україна писало, що програма "Доступні кредити 5-7-9%" - частина політики "Зроблено в Україні", яка підтримує малий і середній бізнес через здешевлення кредитів державним коштом.

Програма передбачає кредитування до 60 мільйонів гривень на термін до 5 років. Ставка залежить від обороту компанії та створення нових робочих місць:

- 5% - якщо виручка до 25 мільйонів гривень і створено мінімум 2 робочих місця;
- 7% - для бізнесу з виручкою до 25 мільйонів гривень;
- 9% - для бізнесу з виручкою до 50 мільйонів гривень.

Кредити надаються на:

- купівлю чи ремонт приміщень;
​​​​​​​- ​​​​​​​оновлення обладнання;
​​​​​​​- придбання прав інтелектуальної власності;
​​​​​​​- рефінансування боргів;
​​​​​​​- поповнення обігових коштів;
​​​​​​​- інвестиційні проєкти.

Отримати можуть:

​​​​​​​- ФОПи та юридичні особи, де понад 50% належить громадянам України;
​​​​​​​- бізнес із доходом до 50 мільйонів євро та не більше ніж 250 працівників;
​​​​​​​- компанії без податкової заборгованості.

Пріоритет надається підприємства у сферах переробки, тваринництва, енергетики та відновлення зруйнованого майна. Для них сума кредиту може сягати до 150 мільйонів гривень.

Відмовити можуть великому бізнесу, компаніям із податковими боргами, бізнесам з непрозорим або слабким бізнес-планом, підприємствам, що працюють у сфері алкоголю, тютюну чи грального бізнесу.

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