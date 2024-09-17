"Доступні кредити 5-7-9%": хто, скільки, на що бере гроші та як їх отримати

Пільгова державна програма "Доступні кредити 5-7-9%", створена для підтримки малого та середнього бізнесу в лютому 2020 року, тобто ще до пандемії коронавірусу та повномасштабного вторгнення РФ, наразі залишається чи не найдієвішим інструментом кредитної підтримки вітчизняної економіки. Лише протягом періоду дії воєнного стану підприємці отримали кредитів на сотні мільярдів гривень.

Кому та за яких умов держава готова надавати кошти, - читайте в огляді РБК-Україна .

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд в особі Міністерства фінансів. Фонд перераховує кошти на рахунки компаній-позичальників. ФОП або юридична особа, що є учасником програми, може отримати позику до 60 млн грн на строк до 5 років, залежно від цілей фінансування.

Ставки 7 та 9% річних можна зменшити, створюючи нові робочі місця, - за кожного найнятого працівника бізнес отримує знижку. Проте ставка не може бути нижчою за 5%.

Усього з моменту старту програми підписано 95 139 кредитних договорів на 327,1 млрд грн. А за час дії воєнного стану підприємці отримали 60 317 кредитів на 237,5 млрд грн. Уряд у межах "Доступні кредити 5-7-9%" співпрацює з 46 банками.

З кінця минулого року влада зняла обмеження в отриманні державної підтримки підприємствами, які постраждали від бойових дій.

Скільки та на які цілі надають гроші

Пільгові кредити надають в першу чергу представникам мікро, малого та середнього бізнесу. Головне, щоб кінцевими бенефіціарами компанії з часткою в понад 50% були громадяни України.

Кредитна ставка залежить, зокрема, від розміру бізнесу:

5% річних - якщо виручка - до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу;

7% річних - для бізнесу з виручкою до 25 млн грн;

9% річних - для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

Пільговий державний кредит "5-7-9" для бізнесу дають з певною метою. Це може бути:

купівля та ремонт приміщень;

придбання чи модернізації основних засобів;

придбання прав інтелектуальної власності;

рефінансування наявної заборгованості.

У різних банках – учасниках програми суми кредитів різняться не суттєво. Найменша наразі доступна позика становить 50 тисяч гривень, максимальна — 60 млн грн. Однак вона гарантована лише для групи пов'язаних контрагентів, тобто для концерну або холдингу. Звичайна компанія може розраховувати на суму, яка не перевищує 5 млн грн.

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Однак є пріоритетні галузі, для яких відкриті більші кредитні лінії. Зокрема, до 150 млн грн можуть отримати представники:

переробної промисловості та сфери тваринництва;

компанії, що відновлюють зруйноване війною майно;

підприємства в галузі енергетики, які займаються експлуатацією генеруючих установок, електрозарядною інфраструктурою тощо.

Максимальний строк погашення боргу - до 5 років, хоча є банки, які готові фінансувати до 7 років. Кредит на поповнення обігових коштів лімітується двома роками, а для торговельних компаній - роком.

До прикладу, Приватбанк для інвестиційних цілей пропонує кредит на 36 місяців: від 100 тис. до 5 млн грн для мікробізнесу; від 100 тис. до 7 млн грн - для малого бізнесу; від 3 млн грн - для середнього бізнесу.

Що потрібно для участі в програмі

Перш за все оберіть банк-учасник з-поміж 46 установ, у тому числі й державних. Далі - відкрийте рахунок в обраному банку на фізичну чи юридичну особу підприємця.

Зверніться до вашого банку і подайте заявку на кредит. Потрібно буде надати всі необхідні документи, такі як інформація про бізнес, фінансові звіти, паспорт тощо.

Визначте цілі кредитування: з початку 2024 року по 30 липня підприємці отримали доступні кредити за такими цілями:

16,6 млрд грн - кредити на поповнення обігових коштів;

12,0 млрд грн - кредити бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику;

11,1 млрд грн - кредити на розвиток переробних підприємств;

9,8 млрд грн - на реалізацію інвестиційних проєктів.

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В яких випадках відмовляють у кредиті

Є чимало факторів, через які банки можуть відмовити у кредитуванні за програмою "Доступні кредити 5-7-9". Приводами для ненадання коштів можуть бути, зокрема, такі:

Підприємство не належить до категорії малого чи середнього бізнесу.

Порушено умови щодо чисельності працівників або річного доходу (бізнес повинен мати не більше 250 працівників, а дохід не перевищувати 50 млн євро на рік).

Наявність заборгованості перед державою за податками або зборами.

Також важливо, щоб бізнес-план відповідав тим цілям, під які беруться гроші. Ба більше, документ має продемонструвати потенційну рентабельність бізнесу. Не варто розраховувати на кредит, якщо вказано непрозорі або нереалістичні фінансові прогнози.

Крім того, в рамках програми не надається фінансування підприємств, що займаються певними видами діяльності, наприклад, гральним бізнесом, виробництвом алкоголю або тютюну.