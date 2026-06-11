Бизнес сможет получить кредит под 0,1% на восстановление после обстрелов

Как будет работать новая программа

Правительство вводит новое направление государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" - специально для предприятий, пострадавших от российских обстрелов.

Ключевые условия:

ставка - 0,1% годовых в течение первых двух лет;

после этого - 5%, 7% или 9% в зависимости от сегмента бизнеса и создания новых рабочих мест;

максимальная сумма кредита - до 150 миллионов гривен.

Важная деталь: кредиты на восстановление поврежденного или разрушенного имущества не будут учитываться при определении максимальной суммы займов, если предприятие одновременно пользуется несколькими программами поддержки.

То есть бизнес сможет сочетать кредит с другими видами помощи без ограничений.

Сколько бизнес уже получил

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" работает с февраля 2020 года. За это время предприниматели получили:

150,9 тысячи кредитов на общую сумму 531,6 миллиарда гривен;

с начала 2026 года - 16,4 тысячи кредитов на 71,6 миллиарда гривен.

Программа остается одним из ключевых инструментов политики развития украинских производителей "Сделано в Украине".

Какие еще программы работают для пострадавших

Кроме новой кредитной программы, для предприятий, пострадавших от обстрелов, действуют: