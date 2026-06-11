RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Бизнес сможет получить кредит под 0,1% на восстановление после обстрелов

18:51 11.06.2026 Чт
2 мин
Кроме дешевого кредита, пострадавший бизнес имеет шанс получать еще три вида поддержки от государства
aimg Валерия Абабина
Фото: Пострадавший бизнес Украины сможет получить кредит почти без процентов (Getty Images)

С 1 июля малый и средний бизнес в Украине сможет получить льготные кредиты на восстановление поврежденного или разрушенного от обстрелов имущества под 0,1% годовых в течение первых двух лет. Максимальная сумма кредита - до 150 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Как будет работать новая программа

Правительство вводит новое направление государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" - специально для предприятий, пострадавших от российских обстрелов.

Ключевые условия:

  • ставка - 0,1% годовых в течение первых двух лет;
  • после этого - 5%, 7% или 9% в зависимости от сегмента бизнеса и создания новых рабочих мест;
  • максимальная сумма кредита - до 150 миллионов гривен.

Важная деталь: кредиты на восстановление поврежденного или разрушенного имущества не будут учитываться при определении максимальной суммы займов, если предприятие одновременно пользуется несколькими программами поддержки.

То есть бизнес сможет сочетать кредит с другими видами помощи без ограничений.

Сколько бизнес уже получил

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" работает с февраля 2020 года. За это время предприниматели получили:

  • 150,9 тысячи кредитов на общую сумму 531,6 миллиарда гривен;
  • с начала 2026 года - 16,4 тысячи кредитов на 71,6 миллиарда гривен.

Программа остается одним из ключевых инструментов политики развития украинских производителей "Сделано в Украине".

Какие еще программы работают для пострадавших

Кроме новой кредитной программы, для предприятий, пострадавших от обстрелов, действуют:

  • гранты на восстановление до 16 миллионов гривен на производственное оборудование;
  • программа "Точка опоры" - компенсация зарплат работников на время простоя из-за прилета;
  • программы страхования военных рисков.

Напомним, в мае 2025 года правительство продлило действие льготной ставки 1% для бизнеса в зонах боевых действий - теперь она будет действовать в течение пяти лет вместо двух. Ранее Свириденко анонсировала большой пакет льгот для поддержки бизнеса и населения в прифронтовых регионах.

Подробно об условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" - кто может претендовать на льготный кредит и при каких условиях - РБК-Украина писало в отдельном обзоре.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
БизнесВойна в УкраинеКредиты