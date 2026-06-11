Бизнес сможет получить кредит под 0,1% на восстановление после обстрелов

С 1 июля малый и средний бизнес в Украине сможет получить льготные кредиты на восстановление поврежденного или разрушенного от обстрелов имущества под 0,1% годовых в течение первых двух лет. Максимальная сумма кредита - до 150 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Правительство вводит новое направление государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" - специально для предприятий, пострадавших от российских обстрелов.
Ключевые условия:
Важная деталь: кредиты на восстановление поврежденного или разрушенного имущества не будут учитываться при определении максимальной суммы займов, если предприятие одновременно пользуется несколькими программами поддержки.
То есть бизнес сможет сочетать кредит с другими видами помощи без ограничений.
Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" работает с февраля 2020 года. За это время предприниматели получили:
Программа остается одним из ключевых инструментов политики развития украинских производителей "Сделано в Украине".
Кроме новой кредитной программы, для предприятий, пострадавших от обстрелов, действуют:
Напомним, в мае 2025 года правительство продлило действие льготной ставки 1% для бизнеса в зонах боевых действий - теперь она будет действовать в течение пяти лет вместо двух. Ранее Свириденко анонсировала большой пакет льгот для поддержки бизнеса и населения в прифронтовых регионах.
Подробно об условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" - кто может претендовать на льготный кредит и при каких условиях - РБК-Украина писало в отдельном обзоре.