Бійці ССО влаштували "гарячий прийом" військовим КНДР у Курській області: які втрати ворога

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО ЗС України.

Зазначається, що за три дні бойових операцій українські спецпризначенці ліквідували 50 військових із КНДР та поранили ще 47.

Крім живої сили противника, оператори ССО знищили 2 одиниці броньованої техніки, два автомобілі та ворожий квадроцикл.

Повідомляється, що бойові зіткнення тривають. Українські спецпризначенці продовжують завдавати противнику нових втрат.

Солдати КНДР в армії РФ

Північна Корея активно підтримує Росію у війні проти України, надаючи військову допомогу та направляючи своїх солдатів на фронт.

Сполучені Штати Америки підтвердили присутність північнокорейських солдатів у війську Росії та заявили, що їхня участь у бойових діях робить їх законними цілями для українських військових. Тож, такі дії розцінюватимуться як посилення ескалації проти України з боку РФ.

Окрім цього, у Пентагоні заявили про випадки загибелі солдатів КНДР у Курській області. Однак детальної інформації щодо кількості вбитих північнокорейських солдатів немає.

Раніше ми повідомляли про те, що українські військові опублікували відео з можливо першими загиблими на війні проти України солдатами КНДР. Однак, знову ж таки, загальні втрати серед північнокорейських солдатів можуть бути більшими.