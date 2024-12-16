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У Пентагоні заявили про ознаки загибелі солдатів КНДР у Курській області

Понеділок 16 грудня 2024 20:10
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У Пентагоні заявили про ознаки загибелі солдатів КНДР у Курській області Фото: речник Міноборони США генерал Патрік Райдер (facebook com InternationalDefenceDesk.jpg)
Автор: Наталія Кава

Солдати Північної Кореї брали участь у бойових діях у Курській області, що в Росії. У США вважають, що є всі ознаки загибелі північнокорейців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Міноборони США генерал Патрік Райдер, пише Sky News.

"Ми вважаємо, що північнокорейські солдати брали участь у бойових діях в Курську... у нас є свідчення того, що вони зазнали втрат, як убитих, так і поранених", - заявив Райдер.

За його словами, наразі США не мають детальної інформації про кількість втрат з боку Північної Кореї.

Що передувало

Сьогодні вранці українська розвідка повідомила, що підрозділи армії КНДР пішли на штурм позицій ЗСУ в Курській області. Північнокорейці зазнали втрат, через що їх доукомплектовують свіжим особовим складом.

Раніше ж українські військові опублікували відео з, ймовірно, першими загиблими на війні проти України солдатами КНДР. Але загальні втрати можуть бути більшими.

Північнокорейські військові в Курській області

Також варто зауважити, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів про те, як Росія почала використовувати солдатів КНДР.

Про те, як Зеленський прокоментував використання військ КНДР у штурмах, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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