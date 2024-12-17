Війська КНДР у РФ є законними цілями України, перетин кордону стане ескалацією, - Держдеп США

Північна Корея вже має втрати серед своїх військових у Курській області. Потенційне введення солдатів КНДР в Україну для участі в бойових діях розцінюватиметься як посилення ескалації.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

Під час брифінгу у Міллера запитали, чи будуть північнокорейські військові законними цілями України у випадку, коли вони перетнуть кордон.

На це він відповів, що на думку США, "північнокорейські військові, які були розгорнуті у Курській області вже є законними цілями".

"Вони вступили у війну, і вони, як такі, є комбатантами і є законними цілями для українських військових", - наголосив він.

За його словами, він вже бачив північнокорейських військових, які загинули на полі бою на території Росії.

"І якщо вони перетнуть кордон з Україною, це буде ще однією ескалацією з боку уряду Росії, а також ескалацією з боку уряду Північної Кореї, який відправить північнокорейські війська для ведення агресивної війни проти незалежної, суверенної держави в межах кордонів цієї держави", - сказав він.

Речник Держдепу вважає, що це було б абсолютною ескалацією з боку уряду Північної Кореї. Саме тому останні тижні США роблять кроки, спрямовані на посилення обороноздатності України.

"І ми будемо продовжувати це робити", – підсумував він.

Війська КНДР у Курській області

Вчора президент Зеленський розповів, що РФ почала використовувати солдатів Північної Кореї у боях у Курській області. Глава держави зазначив, що солдати КНДР вже зазнали втрат.