ua en ru
Нд, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Лежать штабелем. У мережі показали ліквідованих солдатів КНДР, в ЦПД кажуть - втрати ще більші

Росія, Неділя 15 грудня 2024 21:50
UA EN RU
Лежать штабелем. У мережі показали ліквідованих солдатів КНДР, в ЦПД кажуть - втрати ще більші Фото: у мережі показали ліквідованих солдатів КНДР (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові опублікували сьогодні відео з, ймовірно, першими загиблими на війні проти України солдатами КНДР. Але загальні втрати можуть бути більшими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації в Telegram військового Роберта "Мадяра" Бровді та керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

"Мадяр" опублікував сьогодні у своєму Telegram-каналі відео з дрона, на якому зафіксовано штабель тіл загиблих військовослужбовців. Ймовірно, солдатів з КНДР, які на боці Росії вступили в бій проти ЗСУ в Курській області.

Бровді зазначив, що ці північнокорейські солдати були ліквідовані в результаті спільної роботи пілотів FPV-дронів відразу декількох бригад.

На відео можна помітити понад два десятки тіл, але, за словами керівника ЦПД Коваленка, загальні втрати серед північнокорейців у складі армії РФ більші.

"Вони зараз валяються в перемішку з росіянами. Втрати російських військ за крайні два дні штурмів йдуть на сотні", - додав Коваленко.

Північнокорейські військові в Курській області

Зауважимо, що вчора Коваленко розповів про те, як Росія почала використовувати солдатів КНДР.

Незадовго до цього про північнокорейських військових згадав і президент України Володимир Зеленський. Він, своєю чергою, зазначив, що є відомості про перші втрати серед північнокорейських військових.

Детальніше про те, як Зеленський прокоментував використання військ КНДР у штурмах, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що залучення північнокорейських військових не обійшлось без казусів. До прикладу вчора солдати КНДР через "мовний бар'єр" розстріляли автомобіль з "кадирівцями".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Корея Північна Корея Війна Росії проти України
NEWS
У Трампа висловились щодо підтримки України: "порожній чек" - це не стратегія
У Трампа висловились щодо підтримки України: "порожній чек" - це не стратегія
DAILY
Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових