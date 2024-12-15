Лежать штабелем. У мережі показали ліквідованих солдатів КНДР, в ЦПД кажуть - втрати ще більші

Українські військові опублікували сьогодні відео з, ймовірно, першими загиблими на війні проти України солдатами КНДР. Але загальні втрати можуть бути більшими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації в Telegram військового Роберта " Мадяра " Бровді та керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

"Мадяр" опублікував сьогодні у своєму Telegram-каналі відео з дрона, на якому зафіксовано штабель тіл загиблих військовослужбовців. Ймовірно, солдатів з КНДР, які на боці Росії вступили в бій проти ЗСУ в Курській області.

Бровді зазначив, що ці північнокорейські солдати були ліквідовані в результаті спільної роботи пілотів FPV-дронів відразу декількох бригад.

На відео можна помітити понад два десятки тіл, але, за словами керівника ЦПД Коваленка, загальні втрати серед північнокорейців у складі армії РФ більші.

"Вони зараз валяються в перемішку з росіянами. Втрати російських військ за крайні два дні штурмів йдуть на сотні", - додав Коваленко.