Бойцы ССО устроили "горячий прием" военным КНДР в Курской области: какие потери врага

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО ВС Украины.

Отмечается, что за три дня боевых операций украинские спецназовцы ликвидировали 50 военных из КНДР и ранили еще 47.

Кроме живой силы противника, операторы ССО уничтожили 2 единицы бронированной техники, два автомобиля и вражеский квадроцикл.

Сообщается, что боевые столкновения продолжаются. Украинские спецназовцы продолжают наносить противнику новые потери.

Солдаты КНДР в армии РФ

Северная Корея активно поддерживает Россию в войне против Украины, предоставляя военную помощь и направляя своих солдат на фронт.

Соединенные Штаты Америки подтвердили присутствие северокорейских солдат в армии России и заявили, что их участие в боевых действиях делает их законными целями для украинских военных. Поэтому, такие действия будут расцениваться как усиление эскалации против Украины со стороны РФ.

Кроме этого, в Пентагоне заявили о случаях гибели солдат КНДР в Курской области. Однако детальной информации о количестве убитых северокорейских солдат нет.

Ранее мы сообщали о том, что украинские военные опубликовали видео с возможно первыми погибшими на войне против Украины солдатами КНДР. Однако, опять же, общие потери среди северокорейских солдат могут быть больше.