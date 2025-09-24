Бійці ССО в тилу ворога ліквідували російських військових (відео)

Успішні операції ССО

Нещодавно українські військові завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ в Курській області. Внаслідок удару було уражено базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами та місце прихованого розміщення озброєння і військової техніки 810-ї бригади.

Також бійці ССО вполювали FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" У мережі показали відео, на якому видно, що ворожий вертоліт було впольовано прямо у польоті.

Крім того, бійці одного з підрозділів провели успішну спецоперацію поблизу кордону з Росією, не дозволивши загарбникам укріпитися на нових позиціях.

