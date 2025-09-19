ua en ru
ССО завдали удару по логістиці РФ у Курській області: які втрати ворога

П'ятниця 19 вересня 2025 09:30
ССО завдали удару по логістиці РФ у Курській області: які втрати ворога Ілюстративне фото: бійці ССО завдали удару по логістиці РФ у Курській області (sof.mil.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Українські військові завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ в ніч на 18 вересня. Він базується в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій в Telegram.

Як стало відомо, внаслідок удару було уражено:

  • базу зберігання матеріальних засобів;
  • склади з боєприпасами;
  • місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.

У ССО вказали, що 810-та окрема бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку.

Особовий склад цієї частини причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.

Спецоперації ССО на фронті в Україні

Українські спецпризначенці регулярно виконують бойові завдання на передовій, у тому числі в тилу противника.

Зокрема, бійці ССО вполювали FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" У мережі показали відео, на якому видно, що ворожий вертоліт було впольовано прямо у польоті.

Також відомо про блискавичний наліт на ворожу позицію біля кордону з Росією.

А нещодавно бійці одного з підрозділів провели успішну спецоперацію поблизу кордону з Росією, не дозволивши загарбникам укріпитися на нових позиціях.

