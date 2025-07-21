Бійці ССО провели успішний наліт та зірвали плани росіян біля кордону (відео)

Бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну спецоперацію поблизу кордону з Росією, не дозволивши загарбникам укріпитися на нових позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій.

Військові розповіли, що під час виконання бойового завдання українська група потрапила під щільний артилерійський обстріл з боку противника. Під вогнем захисники організовано відійшли в безпечну зону, де виявили групу військових армії РФ, які намагались облаштувати нову позицію.

Завдяки швидким та скоординованим діям операторів ССО противник не зміг закріпитися на місцевості - його плани були зірвані.

"ССО - це про готовність до викликів та гнучкість в роботі та адаптивність до швидкозмінних умов бою", - зазначили у пресслужбі.