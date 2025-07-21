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Бійці ССО провели успішний наліт та зірвали плани росіян біля кордону (відео)

Понеділок 21 липня 2025 13:45
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Бійці ССО провели успішний наліт та зірвали плани росіян біля кордону (відео) Ілюстративне фото: бійці ССО провели наліт та зірвали плани росіян біля кордону (sof.mil.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну спецоперацію поблизу кордону з Росією, не дозволивши загарбникам укріпитися на нових позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій.

Військові розповіли, що під час виконання бойового завдання українська група потрапила під щільний артилерійський обстріл з боку противника. Під вогнем захисники організовано відійшли в безпечну зону, де виявили групу військових армії РФ, які намагались облаштувати нову позицію.

Завдяки швидким та скоординованим діям операторів ССО противник не зміг закріпитися на місцевості - його плани були зірвані.

"ССО - це про готовність до викликів та гнучкість в роботі та адаптивність до швидкозмінних умов бою", - зазначили у пресслужбі.

Спецоперації ССО на фронті в Україні

Українські спецпризначенці регулярно виконують бойові завдання на передовій, зокрема й у ворожому тилу.

Так, нещодавно група бійців ССО зайшла з тилу та провела блискавичний наліт на ворожу позицію біля кордону з Росією.

Раніше військовослужбовці 6-го окремого полку ССО "Рейнджер" здійснили успішний наліт на позиції противника в одному з районів бойових дій. Під час операції їм вдалося захопити полонених, тим самим поповнивши обмінний фонд.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 1 0043 160 військових.

Зокрема, протягом минулої доби 20-21 липня російська армія втратила ще 1170 військових.

Окрім цього, українські захисники знищили 2 танки, 7 броньованих машин, 54 артилерійські системи, 1 установку реактивного залпового вогню, 1 засіб ППО, 199 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 132 одиниці автомобільної техніки, 2 одиниці спецтехніки та одну важку вогнеметну систему.

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Війна в Україні Сили спеціальних операцій
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