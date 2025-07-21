Бійці ССО провели успішний наліт та зірвали плани росіян біля кордону (відео)
Бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну спецоперацію поблизу кордону з Росією, не дозволивши загарбникам укріпитися на нових позиціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій.
Військові розповіли, що під час виконання бойового завдання українська група потрапила під щільний артилерійський обстріл з боку противника. Під вогнем захисники організовано відійшли в безпечну зону, де виявили групу військових армії РФ, які намагались облаштувати нову позицію.
Завдяки швидким та скоординованим діям операторів ССО противник не зміг закріпитися на місцевості - його плани були зірвані.
"ССО - це про готовність до викликів та гнучкість в роботі та адаптивність до швидкозмінних умов бою", - зазначили у пресслужбі.
Спецоперації ССО на фронті в Україні
Українські спецпризначенці регулярно виконують бойові завдання на передовій, зокрема й у ворожому тилу.
Так, нещодавно група бійців ССО зайшла з тилу та провела блискавичний наліт на ворожу позицію біля кордону з Росією.
Раніше військовослужбовці 6-го окремого полку ССО "Рейнджер" здійснили успішний наліт на позиції противника в одному з районів бойових дій. Під час операції їм вдалося захопити полонених, тим самим поповнивши обмінний фонд.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 1 0043 160 військових.
Зокрема, протягом минулої доби 20-21 липня російська армія втратила ще 1170 військових.
Окрім цього, українські захисники знищили 2 танки, 7 броньованих машин, 54 артилерійські системи, 1 установку реактивного залпового вогню, 1 засіб ППО, 199 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 132 одиниці автомобільної техніки, 2 одиниці спецтехніки та одну важку вогнеметну систему.
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