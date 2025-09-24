Бойцы ССО в тылу врага ликвидировали российских военных (видео)

Успешные операции ССО

Недавно украинские военные нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Курской области. В результате удара были поражены база хранения материальных средств, склады с боеприпасами и место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.

Также бойцы ССО поймали FPV-дроном российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" В сети показали видео, на котором видно, что вражеский вертолет был подстрелен прямо в полете.

Кроме того, бойцы одного из подразделений провели успешную спецоперацию вблизи границы с Россией, не позволив захватчикам укрепиться на новых позициях.

