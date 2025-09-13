ua en ru
Аеродроми, заводи і судно: ССО розкрили, скільки російських цілей атакували за літо

Україна , Субота 13 вересня 2025 15:18
Аеродроми, заводи і судно: ССО розкрили, скільки російських цілей атакували за літо Фото: бійці ССО за літо атакували десятки цілей в Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили спеціальних операцій влітку атакували десятки цілей в Росії та на окупованих територіях. Серед них аеродроми, судно, оборонні заводи, НПЗ і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій в Telegram.

Як зазначається, воїни ССО застосували асиметричність дій, багаторівневі операції, нестандартні підходи в плануванні, працювати там, де для ворога немає тилу.

Direct actions (прямі дії), Deep Strike та спеціальні дії підрозділів ССО у червні - серпні:

  • аеродром "Саваслейка" 1 МіГ-31К, 1 Су-34;
  • аеродром "Маріновка" 4 літаки Су-34;
  • аеродром "Борисоглєбськ" склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак, імовірно інші літаки;
  • ураження заводу по виробництву БПЛА, Єлабуга;
  • ураження порохового заводу у Тамбовській області;
  • пункт управління ОТРК "Іскандер" у Курській області;
  • ПТД 448 ракетної бригади "База Іскандер" (Курська обл.);
  • трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК 10 "Скала-М" (Крим);
  • судно ПОРТ ОЛЯ-4, завантажене комплектуючими до БпЛА типу Shahed та боєприпасами (Астраханська обл.);
  • радіолокаційна станція 96Л6 ( Крим);
  • рухомий склад з ПММ (АР Крим).

Також бійці ССО уразили низку нафтопереробних заводів - Новокуйбишевський, Волгоградський, Сизранський, "Новатек-Усть-Луга", Рязанський, Куйбишевський та Краснодарськикй.

Серед інших цілей уражено або виведено з ладу:

  • 10 об’єктів ОПК противника;
  • 58 об'єктів логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ;
  • десятки КСП противника, пункти управління, бази зберігання мтз, боєприпасів та БпЛА.

"Три місяці - сотні кілометрів в тилу ворога, сотні ударів deep strike, десятки знищених/уражених стратегічних цілей. Ворог втратив немало, але попереду більше", - зазначають Сили спецоперацій.

Удари по Росії

Нагадаємо в ніч на 18 серпня Сили безпілотних систем завдали першого удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області. Внаслідок влучання там спалахнула пожежа.

Після українських атак перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.

Також Сили оборони вночі 7 вересня завдали ударів по об'єктах в Росії - атакували частину нафтопроводу "Стальной конь" та Ільський НПЗ.

Також днями дрони СБУ вдарили по порту "Приморськ" у Балтійському морі. За даними ЗМІ, було уражено два танкери "тіньового флоту" РФ.

