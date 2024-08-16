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Бійці ССО показали відео з Курської області незадовго до наступу ЗСУ

П'ятниця 16 серпня 2024 21:51
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Бійці ССО показали відео з Курської області незадовго до наступу ЗСУ Ілюстративне фото: бійці ССО показали відео з Курської області незадовго до наступу ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Спецпризначенці ССО за деякий час до початку наступу у Курській області проводили розвідку та вивчали територію кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

На опублікованому відео показано, як бійці ССО досліджують певні ділянки територій та проводять розмінування. Один з бійців зазначає, що територія значно відрізняється від тієї, що представлена на мапах.

Вони були змушені шукати альтернативні шляхи для того, щоб їх не було викрито. Окрім цього бійці захопили у полон декількох росіян.

Варто зауважити, що раніше бійці ССО вже публікували ще одне відео з операції у Курській області. Там показано, як вони знищили десяток росіян за одну операцію.

Наступ ЗСУ у Курській області

Майже два тижні триває операція українських військ у Курській області. За цей час Україна взяла під контроль вже 82 населені пункти, це близько 1150 квадратних кілометрів території.

Під час боїв росіяни активно здаються у полон та поповнюють обмінний фонд. Вже відомо, що ЗСУ повністю зачистили від російських військ місто Суджа. Також Україна створила військову комендатуру у Курській області, очільником її став генерал-майор Едуард Москальов.

Сьогодні ж росіяни заявили, що українські війська нібито знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове. Цей міст є важливою логістичною дорогою для росіян.

Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук розповів, що українська авіація бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку. І міст було знищено саме завдяки авіації.

Про те, навіщо Україні наступ у Курській області і чому там було створено комендатуру - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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