Бойцы ССО показали видео из Курской области незадолго до наступления ВСУ

Спецназовцы ССО за некоторое время до начала наступления в Курской области проводили разведку и изучали территорию границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

На опубликованном видео показано, как бойцы ССО исследуют определенные участки территорий и проводят разминирование. Один из бойцов отмечает, что территория значительно отличается от представленной на картах.

Они были вынуждены искать альтернативные пути для того, чтобы они не были разоблачены. Кроме этого, бойцы захватили в плен нескольких россиян.

Следует отметить, что ранее бойцы ССО уже публиковали еще одно видео по операции в Курской области. Там показано, как они уничтожили десять россиян за одну операцию.

Наступление ВСУ в Курской области

Почти две недели идет операция украинских войск в Курской области. За это время Украина взяла под контроль уже 82 населенных пункта, это около 1150 квадратных километров территории.

Во время боев россияне активно сдаются в плен и пополняют обменный фонд. Уже известно, что ВСУ полностью зачистили от российских войск город Суджа . Также Украина создала военную комендатуру в Курской области, главой которой стал генерал-майор Эдуард Москалев.

Сегодня же россияне заявили, что украинские войска якобы уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково. Этот мост является важным логистическим путем для россиян.

Позже командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук рассказал, что украинская авиация активно участвует в боевых действиях на Курском направлении. И мост был уничтожен благодаря авиации.

О том, зачем Украине наступление в Курской области и почему там была создана комендатура - читайте в материале РБК-Украина.

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