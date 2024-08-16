"Історія може затягнутися". Навіщо комендатура в Курській області та чи надовго там Україна

Україна в рамках наступальної операції у Курській області створила першу військову комендатуру на території Російської Федерації. Її очолив генерал Едуард Москальов, а перебуватиме вона в підконтрольному місті Суджа.

Про те, навіщо Україні комендатура в Курській області та чи надовго туди зайшли Збройні сили, - у матеріалі РБК-Україна .

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Навіщо Україна створила військову комендатуру у Курській області

Збройні сили України продовжують розширювати площу операції у Курській області. Надходять повідомлення про взяття під контроль нових населених пунктів.

Згідно з підрахунками російського видання "Агентство", з понеділка зона боїв зросла на 10% із приблизно 1050 до 1150 квадратних кілометрів. Таку саму цифру вчора називав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, з 6 серпня війська просунулися на 35 кілометрів углиб і взяли під контроль 82 населені пункти.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що не вся територія всередині заявленого просування під повним контролем. Український проект DeepState позначає 507,76 кв. кілометрів "синьою зоною" (контроль) та майже 641 кв. кілометрів "сірою". У сумі ці цифри близькі до офіційних цифр.

Фото: ймовірна карта бойових дій у Курській області (t.me/agentstvonews)

Повідомляється про просування на районний центр Коренево. За даними "Z-воєнкорів", там розбито велику колону, як було раніше під Рильськом. Підтверджень цьому поки немає. Хоча в українських пабликах уже з'явилися фото бійця ЗСУ у західній частині Коренево. Контроль над ним заблокує росіянам дорогу на Рильськ. А український контроль над Рильськом відріже від підтримки цілу низку прикордонних пунктів у цьому районі.

Основний приріст зони боїв відбувається на межах Суджанського та Біловського, Коренівського та Глушківського районів Курської області. І судячи з того, що кількість населених пунктів зростає, постало питання про те, як ефективно їх контролювати та убезпечити тисячі мирних жителів.

Як казав омбудсмен Дмитро Лубинець, на нараді із президентом Володимиром Зеленським ще 14 серпня обговорювали створення військових комендатур. За його словами, питання обговорювалося на підставі міжнародного права.

Зазначимо, військова комендатура - це орган, який діє у певному регіоні та відповідає за навколовоєнні моменти. Як правило, сфера діяльності поширюється на взаємодію з місцевими органами влади, забезпечення безпеки на важливих об'єктах тощо.

Вчора головком Сирський оголосив про створення комендатури для забезпечення порядку та першочергових громадянських потреб на підконтрольній частині Курської області. Як уточнив Зеленський, створюється вона у "звільненому місті Суджа".

Ключове - країна, яка здійснює контроль над тією чи іншою територією іншої держави, відповідає за все, що на ній відбувається, пояснює експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Тому очевидно, що Україна як відповідальний учасник світової спільноти відповідно до Женевської конвенції створює комендатуру. Головним завданням якої буде забезпечення нагальних потреб місцевих жителів", - пояснив він РБК-Україна.

За його словами, у зоні відповідальності комендатури - медикаменти, базові речі санітарного та гуманітарного характеру, вода, продукти харчування тощо.

"І, відповідно, потрібно убезпечити людей від ворожих ракет, дронів, снарядів та мін, тому що там ведуться активні бойові дії. Питання безпеки цивільного населення та інших некомбатантів є дуже важливим. Думаю, для реалізації цієї функції і створюється комендатура", - додав співрозмовник.

Зазначимо, згідно з міжнародним гуманітарним правом, саме Україна має здійснювати управління на підконтрольній території іншої держави. Причому таке управління буде тимчасовим (поки здійснюється контроль), тобто його не можна передавати, наприклад, російським опозиціонерам.

Що відомо про коменданта Суджі та його завдання

Військову комендатуру в Суджі Курської області очолив генерал-майор Едуард Москальов. І він у певному сенсі увійшов до історії, оскільки став першим комендантом, який репрезентує українську владу на російській території.

Москальов народився в 1973 році. У середині 2000-х закінчив Національну академію оборони. Згідно з даними з відкритих джерел, у 2012 році очолював 300-й навчальний танковий полк 169-го навчального центру Сухопутних військ ("Десна", Чернігівська область).

У вересні 2014 року тоді ще полковник Москальов отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Це каже про те, що він із перших місяців гібридної російської агресії брав участь у боях на Донбасі.

Звання генерал-майора отримав у серпні 2018 року. У березні 2022-го після початку повномасштабного вторгнення Росії президент Володимир Зеленський призначив на той момент начальника оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ командувачем Об'єднаних сил. Фактично тоді ж він очолив українське угруповання військ на сході країни та отримав орден Хмельницького ІІ ступеня.

З посади командувача Об'єднаних сил був звільнений у лютому 2023 року. Після чого очолював оперативно-стратегічне угруповання військ "Одеса", оперативно-тактичне угруповання "Донецьк", а потім знову повернувся до Одеси.

Ніхто не знає, чому комендантом Суджі призначили саме Москальова, пише "BBC News Україна" з посиланням на джерела, і наголошує, що "навіть у Генштабі жартують, що приводом могло стати прізвище".

Владислав Селезньов погоджується: є деяка іронія в тому, що генерал Москальов стане "першим українським комендантом на москальській території" в Курській області. При цьому, за його словами, генерал не відповідатиме за питання, які безпосередньо пов'язані з військовими діями.

"Військовими питаннями займаються Збройні сили України, сили та засоби, які проводять усі ці речі. А функціонал коменданта зводиться до реалізації простору безпеки для мешканців підконтрольної території", - зазначив він у розмові з РБК-Україна.

Чи надовго ЗСУ зайшли до Курської області

Те, що Україна запроваджує військову комендатуру в Суджі і бере на себе питання безпеки цивільних, свідчить про те, що Збройні сили не збираються швидко виходити з Курської області. Але про те, що наші війська там надовго, свідчить і інший фактор - створення інженерно-фортифікаційних споруд, наголошує Селезньов.

"Наші війська риють окопи, споруджують бліндажі та мінують небезпечні напрямки. Тобто створюють все необхідне, щоб вести довготривалу оборонну операцію", - зазначив експерт.

Як довго вона триватиме, спрогнозувати складно. Все залежить від ресурсів української армії та російських військ.

"Тут не можна робити жодних прогнозів. Якщо росіяни підтягнуть велику кількість резервів і підуть у наступ, ми, відповідно, будемо змушені перейти в маневрену оборону. А якщо вони не зможуть, і ми матимемо достатньо ресурсів, думаю, вся ця історія може досить серйозно затягнутися. Не лише на місяць-два, а на набагато довше”, - вважає співрозмовник.

За його словами, зараз надто багато факторів невизначеності. По-перше, невідомо, які ресурси готові залучити ЗСУ для утримання та підтримки Курського плацдарму. По-друге, незрозуміло, на що готова російська армія для його ліквідації.

"Тому поки, я думаю, не варто будувати будь-яких припущень", - підсумував Селезньов.

При підготовці тексту використовувалися: дані про просування ЗСУ в Курській області, заяви президента Володимира Зеленського, головкома Олександра Сирського, омбудсмена Дмитра Лубинця, публікація "BBC News Україна", коментарі військового експерта Владислава Селезньова.