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Бійці ССО у Курській області знищили десяток росіян за одну операцію (відео)

Курська область, Росія, Четвер 15 серпня 2024 18:42
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Бійці ССО у Курській області знищили десяток росіян за одну операцію (відео) Архівне фото: бійці ССО (ссо-mil.іn.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Оператори групи спеціального призначення ССО знищили у Курській області десяток росіян за одну операцію. Ліквідацію окупантів зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як зазначається, під час проведення спеціальних дій в тилу противника у Курській області оператори групи спеціального призначення знищили ворожу вантажівку, заповнену військовослужбовцями РФ.

Частина із них намагалася укритися в посадці, але також була знищена операторами ССпО.

"Для виконання завдання нашим воїнам знадобилося кілька хвилин. Після чого група продовжила бойову роботу на інших ділянках", - додали у ССО.

Наступ ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, вже понад тиждень українські війська проводять військову операцію у Курській області РФ. Її мета - захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські бійці загалом взяли під контроль вже 82 населені пункти у Курській області (1150 квадратних кілометрів території).

До того ж росіяни активно здаються в полон. Зокрема, сьогодні стало відомо, що бійцям СБУ вдалося взяти у полон відразу 102 російських солдатів, серед них - кадирівські вояки з підрозділу "Ахмат".

Окрім того, Україна створила у Курській області військову комендатуру. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов.

Детальніше про те, що відбувається у Курській області станом на 15 серпня - у матеріалі РБК-Україна.

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