Сили оборони завершили пошук та знищення противника у Суджі, - Сирський

Сили оборони України завершили пошук та знищення противника у Суджі Курської області. Українські військові з початку доби просунулися у прикордонних районах РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Угрупування Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. З початку поточної доби війська просунулися на окремих напрямках від одного до двох кілометрів. ", - зазначив головком.

Сирський також наголосив, що було завершено пошук та знищення противника у населеному пункті Суджа.

Крім того, як повідомив головнокомандувач ЗСУ, українські військові взяли у полон ще понад 100 полонених російських військових.

"Я вдячний усім причетним. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат", - заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови з Сирським.

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