ua en ru
Ср, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сили оборони завершили пошук та знищення противника у Суджі, - Сирський

Суджа, Середа 14 серпня 2024 13:48
UA EN RU
Сили оборони завершили пошук та знищення противника у Суджі, - Сирський Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили оборони України завершили пошук та знищення противника у Суджі Курської області. Українські військові з початку доби просунулися у прикордонних районах РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Угрупування Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. З початку поточної доби війська просунулися на окремих напрямках від одного до двох кілометрів. ", - зазначив головком.

Сирський також наголосив, що було завершено пошук та знищення противника у населеному пункті Суджа.

Крім того, як повідомив головнокомандувач ЗСУ, українські військові взяли у полон ще понад 100 полонених російських військових.

"Я вдячний усім причетним. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат", - заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови з Сирським.

Сили оборони завершили пошук та знищення противника у Суджі, - Сирський

скриншот deepstatemap.live

Що відбувається у Курській області

Нагадаємо, минулого тижня росіяни поскаржилися на прорив кордону у Курській області. У прикордонних з Україною районах РФ точаться бойові дії.

Російський режим запровадив режим контртерористичної операції у Брянській, Курській і Бєлгородській областях. Попри це Кремль намагався применшити масштаби операції у Курській області.

Українське командування декілька днів не коментувало ситуацію у Курській області, але у мережі публікували відео з українськими бійцями у населених пунктах РФ.

Вчора головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові взяли під контроль територію площею 40 квадратних кілометрів і контролюють 74 населені пункти в Курській області.

Більше про події у Курській області станом на сьогодні - у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Курська область Суджа Олександр Сирський
NEWS
Скільки ЗСУ зможуть утримувати позиції у Курській області й від чого це залежить: думка експерта
Скільки ЗСУ зможуть утримувати позиції у Курській області й від чого це залежить: думка експерта
DAILY
Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія