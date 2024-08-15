ЗСУ взяли під контроль 82 населені пункти у Курській області, - Сирський

Українські військові продовжують наступальну операцію на території Курської області Росії. Загалом ЗСУ взяли під контроль вже 82 населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського під час Ставки верховного головнокомандувача.

"Всього від початку операції на території Курської області наші війська просунулися на 35 кілометрів, взято під контроль 1150 квадратних кілометрів території, 82 населених пункти", розповів Сирський.

За його словами, загалом ситуація в російському регіоні є контрольованою.

Головнокомандувач також, зазначив, що, окрім міста Суджа, ЗСУ завершили "пошук і знищення" противника у ще трьох населених пунктах.

Президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні також розповів про успіхи українських військ у Курській області.

"Окремо головком доповів щодо операції в Курській області. Є нове просування. Є нове поповнення нашого обмінного фонду. Також генерал Сирський доповів про завершення звільнення міста Суджі від російських військових. І там зараз створюється українська військова комендатура. Звільнені також і ще кілька населених пунктів. Загалом уже більш ніж 80", - сказав він.