Бійці Сил спецоперацій знищили РЛС окупантів на військовому аеродромі в Криму

Бійці ССО зривають плани ворога

Нещодавно бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ у тимчасово окупованому Криму вивели з ладу ряд об'єктів логістики росіян. Були знищені та пошкоджені об'єкти інфраструктури забезпечували функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ.

20 серпня бійці ССО на Запорізькому напрямку знищили російську зенітно-ракетну систему С-300В вартістю у 40 мільйонів доларів. Її ліквідація суттєво зменшила можливості противника прикривати власні позиції та техніку від ударів наших військових. Разом із ЗРК було знешкоджено ще дві одиниці техніки та спричинено детонацію всього боєкомплекту

Також 21 серпня Сили спеціальних операцій успішно вразили рухомий склад окупантів із пально-мастильними матеріалами поблизу Джанкоя. Спецоперація порушила логістика окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій запалили яскраву "бавовну" на виробничих потужностях порту Усть-Луга в Ленінградській області.