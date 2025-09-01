Бойцы Сил спецопераций уничтожили РЛС оккупантов на военном аэродроме в Крыму

Бойцы ССО срывают планы врага

Недавно бойцы Сил специальных операций ВСУ во временно оккупированном Крыму вывели из строя ряд объектов логистики россиян. Были уничтожены и повреждены объекты инфраструктуры обеспечивали функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ.

20 августа бойцы ССО на Запорожском направлении уничтожили российскую зенитно-ракетную систему С-300В стоимостью в 40 миллионов долларов. Ее ликвидация существенно уменьшила возможности противника прикрывать собственные позиции и технику от ударов наших военных. Вместе с ЗРК было обезврежено еще две единицы техники и вызвано детонацию всего боекомплекта

Также 21 августа Силы специальных операций успешно поразили подвижной состав оккупантов с горюче-смазочными материалами вблизи Джанкоя. Спецоперация нарушила логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Напомним, в ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций зажгли яркую "бавовну" на производственных мощностях порта Усть-Луга в Ленинградской области.