ua en ru
Ср, 15 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Бойцы "Рарог" дроном сбили российский вертолет в Белгородской области (видео)

10:57 15.07.2026 Ср
2 мин
Это была сверхсложная задача для украинских воинов
aimg Юлия Капитонова
Бойцы "Рарог" дроном сбили российский вертолет в Белгородской области (видео) Фото: СБС успешно "минусанули" очередной российский вертолет (росСМИ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Утром 15 июля воины Сил беспилотных систем поразили российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник".

Об этом заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Червивый Ми-28 "Ночной охотник" - носом в землю", - в шутку прокомментировал новый успех своих бойцов Бровди.

Он также уточнил, что эту операцию провели воины СБС 427-й отдельной бригады "Рарог". Для поражения цели они использовали только дрон.

Что интересно, подбить вражеский вертолет смогли над территорией Белгородской области России - в районе населенного пункта Вязовое.

По словам "Мадяра", это произошло около 10:00.

В СБС уточнили, что ориентировочная стоимость одного такого вертолета составляет около 18 млн долларов.

Также там отметили, что поражение вертолета FPV-дроном считается одной из самых сложных боевых задач.

Воздушная цель движется на высокой скорости, постоянно меняет курс и высоту полета, что значительно усложняет ее перехват.

Провести такую операцию над территорией противника еще сложнее, поскольку операторам приходится действовать в условиях активного противодействия и за ограниченное время обнаружить, сопровождать и поразить цель.

"Как видно на видео, операторы 427-й отдельной бригады "Рарог" успешно справились с этой задачей", - подчеркнули в СБС.

Что известно о российском Ми-28 "Ночной охотник"

Это вражеский ударный вертолет, разработанный для уничтожения танков, бронетехники, живой силы, низколетающих воздушных целей и поддержки сухопутных войск.

В России его создали как конкурента Ка-52.

Основные характеристики:

  • экипаж - 2 человека (пилот и оператор вооружения);
  • максимальная скорость - около 300 км/ч;
  • дальность полета - примерно 450 км без дополнительных баков;
  • практический потолок - около 5,6 км.

Вертолет оснащен:

  • 30-мм автоматической пушкой;
  • противотанковыми управляемыми ракетами;
  • неуправляемыми ракетами;
  • авиабомбами;
  • ракетами класса "воздух-воздух" для самообороны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что"Мадяр" подтвердил поражение еще 15 российских судов.

Также мы писали, что воины СБС начали "охоту" на российские суда в Черном море.

Кроме того, стало известно, почему Украина больше не атакует Крымский мост.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Росавиация Белгородская область Силы беспилотных систем Война России против Украины
Новости
Корецкий уже встретился со "Слугами народа" как кандидат в премьеры: все детали
Корецкий уже встретился со "Слугами народа" как кандидат в премьеры: все детали
Аналитика
АЗС под огнем: грозит ли прифронтовым регионам дефицит бензина из-за российских обстрелов
Олег Хомчук, Анастасия Мацепа АЗС под огнем: грозит ли прифронтовым регионам дефицит бензина из-за российских обстрелов