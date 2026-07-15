Бойцы "Рарог" дроном сбили российский вертолет в Белгородской области (видео)

Об этом заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Червивый Ми-28 "Ночной охотник" - носом в землю", - в шутку прокомментировал новый успех своих бойцов Бровди.

Он также уточнил, что эту операцию провели воины СБС 427-й отдельной бригады "Рарог". Для поражения цели они использовали только дрон.

Что интересно, подбить вражеский вертолет смогли над территорией Белгородской области России - в районе населенного пункта Вязовое.

По словам "Мадяра", это произошло около 10:00.

В СБС уточнили, что ориентировочная стоимость одного такого вертолета составляет около 18 млн долларов.

Также там отметили, что поражение вертолета FPV-дроном считается одной из самых сложных боевых задач.

Воздушная цель движется на высокой скорости, постоянно меняет курс и высоту полета, что значительно усложняет ее перехват.

Провести такую операцию над территорией противника еще сложнее, поскольку операторам приходится действовать в условиях активного противодействия и за ограниченное время обнаружить, сопровождать и поразить цель.

"Как видно на видео, операторы 427-й отдельной бригады "Рарог" успешно справились с этой задачей", - подчеркнули в СБС.

Что известно о российском Ми-28 "Ночной охотник"

Это вражеский ударный вертолет, разработанный для уничтожения танков, бронетехники, живой силы, низколетающих воздушных целей и поддержки сухопутных войск.

В России его создали как конкурента Ка-52.

Основные характеристики:

экипаж - 2 человека (пилот и оператор вооружения);

максимальная скорость - около 300 км/ч;

дальность полета - примерно 450 км без дополнительных баков;

практический потолок - около 5,6 км.

Вертолет оснащен: