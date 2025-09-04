UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Бійці полку "Скеля" під час першого бойового виходу взяли в полон 9 окупантів (відео)

Фото: бійці полку "Скеля" під час першого бойового виходу взяли в полон 9 окупантів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Штурмова група росіян потрапила в пастку бійців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Українські воїни під час свого першого бойового виходу взяли в полон дев'ятеро окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube полку.

Як повідомляється, четверо бійців полку на першому своєму виході взяли в полон дев'ятеро росіян. 

"Виявилося, що російські командири женуть у бій непідготовлених, небоєздатних людей, які кидають зброю при першій можливості", - зазначили українські воїни.

Сили оборони захоплюють у полон окупантів

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники відбили ворожий наступ на Покровському напрямку та взяли в полон групу окупантів.

Також підрозділ "Братство" в Донецькій області успішно зупинив просування російських окупантів, ліквідувавши понад 90 загарбників та взявши в полон ще п’ятьох.

Окрім того, військові окремого штурмового полку "Скала" за тиждень взяли в полон 32 російських окупанти. Було зірвано наступ ворога.

Раніше ми писали про те, що десантники взяли в полон десять військових РФ на Курському напрямку. Як зазначалося, умови у підрозділах на території Росії були настільки нелюдськими, що вони добровільно здалися українським військовим.

А Сили спеціальних операцій влаштували неочікуваний наліт на тилові позиції росіян. Їм вдалось взяти в полон шістьох окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна в Україні