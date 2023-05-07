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Бійці білоруського батальйону ЗСУ зачистили траншеї росіян уздовж "дороги життя" в Бахмут

Фото: український військовий із білоруського батальйону (t.me/belwarriors)
Автор: Володимир Костирін

Військовослужбовці ЗСУ з білоруського батальйону успішно виконали бойове завдання із зачистки траншів російських окупантів уздовж дороги до Бахмута, через яку здійснюється постачання Сил оборони України в місті та евакуація поранених.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram канал військового формування білоруських добровольців з батальйону ЗСУ "Терор".

Також бійці змогли закріпитись на важливому рубежі.

У публікації зазначається, що перед підрозділом поставили завдання вийти до бліндажа противника, ліквідувати особовий склад, таким чином зачистивши ворожі окопи вздовж "дороги життя" на Бахмут, а також зайняти та закріпитися на "на стратегічно важливому рубежі".

"Завдання було виконане", - розповіли військові з білоруського батальйону ЗСУ, а також опублікували відео про роботу бійців.

Раніше заступник міністра оборони Анни Маляр повідомила, що військові ЗСУ знищили місця зберігання боєприпасів "Вагнера" на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти планують взяти під свій контроль Бахмут в Донецькій області до 9 травня. Як зазначив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, ЗСУ зроблять усе, щоб плани ворога не втілилися в реальність.

Так, нещодавно засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його підрозділи нібито "виходитимуть" із Бахмута. Причиною тому назвав снарядний голод.

Тим часом російські загарбники для своїх обстрілів Бахмута застосовують фосфорні снаряди, і відео, як окупанти спалюють місто, показували українські захисники.

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