Бойцы белорусского батальона ВСУ зачистили траншеи россиян вдоль "дороги жизни" в Бахмут

Военнослужащие ВСУ из белорусского батальона успешно выполнили боевое задание по зачистке траншей российских оккупантов вдоль дороги в Бахмут, по которой осуществляется снабжение Сил обороны Украины в городе и эвакуация раненых.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал военного формирования белорусских добровольцев из батальона ВСУ "Террор".

"Задание было выполнено", - рассказали военные из белорусского батальона ВСУ, а также опубликовали видео про работу бойцов.

В публикации отмечается, что перед подразделением поставили задачу выйти к блиндажу противника, ликвидировать личный состав, таким образом зачистив вражеские окопы вдоль "дороги жизни" на Бахмут, а также занять и закрепиться на "на стратегически важном рубеже".

Ранее замминистра обороны Анны Маляр сообщила, что военные ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов "Вагнера" на Бахмутском направлении.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты планируют взять под свой контроль Бахмут Донецкой области до 9 мая. Как отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, ВСУ сделают все, чтобы планы врага не воплотились в реальность.

Так, недавно основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его подразделения якобы будут "выходить" из Бахмута. Причиной тому он назвал снарядный голод.

Между тем, российские захватчики для своих обстрелов Бахмута применяют фосфорные снаряды, и видео, как оккупанты сжигают город, показывали украинские защитники.

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